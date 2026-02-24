Барселона привлече талант на Норич

Барселона привлече 16-годишния талант на Норич Сити Аджай Тавареш. Крилото, който има английско и португалско гражданство, се присъедини към “канарчетата” на ниво до 12 години. През миналото лято той влезе като резерва в контролата на първия отбор срещу Волендам, но така и на записа официален мач за Норич в мъжкия футбол. За последно той игра за отбора до 18 години в двубоя срещу Челси на 31 януари.

Според Фабрицио Романо няколко германски клуба са се опитали да вземат Тавареш, но той им отказал, защото е искал да премине в Барселона.

Талантът вчера е преминал медицински прегледи и е подписал всички документи.

"Макар че сме изключително тъжни да загубим млад играч от академията с таланта на Аджай, преобладаващото ни чувство е на огромна гордост. Напредъкът на Аджай е доказателство за фантастичната работа на всички, свързани с нашата академия, които са повлияли на неговия път и са допринесли за това прекрасно постижение... и не бихме могли да бъдем по-горди да го видим да прави тази стъпка към един от най-емблематичните футболни клубове и академии в световния футбол”, заяви спортният директор на Норич Бен Кнапър.

🔵🔴 Ajay Tavares takes his first photo as new Barcelona player after signing in the afternoon.



Here with agent Christian Emile and Ellis Khoury and Walid Matata from CAA Base after deal completed. pic.twitter.com/9vcuiBIXuJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2026