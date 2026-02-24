Барселона привлече талант на Норич

Барселона привлече 16-годишния талант на Норич Сити Аджай Тавареш. Крилото, който има английско и португалско гражданство, се присъедини към “канарчетата” на ниво до 12 години. През миналото лято той влезе като резерва в контролата на първия отбор срещу Волендам, но така и на записа официален мач за Норич в мъжкия футбол. За последно той игра за отбора до 18 години в двубоя срещу Челси на 31 януари.
Според Фабрицио Романо няколко германски клуба са се опитали да вземат Тавареш, но той им отказал, защото е искал да премине в Барселона.
Талантът вчера е преминал медицински прегледи и е подписал всички документи.
"Макар че сме изключително тъжни да загубим млад играч от академията с таланта на Аджай, преобладаващото ни чувство е на огромна гордост. Напредъкът на Аджай е доказателство за фантастичната работа на всички, свързани с нашата академия, които са повлияли на неговия път и са допринесли за това прекрасно постижение... и не бихме могли да бъдем по-горди да го видим да прави тази стъпка към един от най-емблематичните футболни клубове и академии в световния футбол”, заяви спортният директор на Норич Бен Кнапър.