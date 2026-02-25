Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона напредва в преговорите за личния договор на Рашфорд

  • 25 фев 2026 | 16:14
  • 922
  • 1
Барселона и Маркъс Рашфорд обсъждат подписването на дългосрочен договор след изтичането на наема на футболиста, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо.

Испанският шампион е постигнал значителен напредък в преговорите с нападателя за нов контракт. От Манчестър Юнайтед, който държи правата на Рашфорд, настояват за плащане на пълния размер на клаузата за откупуване на англичанина, която е в размер на 30 милиона евро. Каталунците се надяваха да могат да убедят "червените дяволи" да намалят сумата, но вече са приели, че ще трябва да платят тази сума, ако искат крилото за постоянно.

Споразумението за наем на 28-годишния Маркъс Рашфорд изтича през юни. През този сезон англичанинът е отбелязал 10 гола в 34 мача с екипа на каталунците във всички турнири.

Според испанските медии самият англичанин се чувства щастлив в Барселона и няма никакво желание да се завръща в Манчестър Юнайтед.

