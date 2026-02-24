Лапорта: Дадох на бащата на Меси чернова на договора; чаках седмица, две, месец...

Доскорошният президент на Барселона и настоящ кандидат за нов мандат Жоан Лапорта прави нови интересни разкрития от кухнята на клуба в последния си мандат. Във вторник излезе на пазара книгата на Лапорта „Така спасихме Барса“, в която той описва своите пет години начело на клуба. Настоящият кандидат за президентския пост разказва как се е сблъскал с хаотична икономическа ситуация, която е изисквала находчиви решения за нейното оздравяване. Вестник "Марка" представя основните акценти от нея на днешните си страници.

Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени

Напускането на Меси

Една от най-болезнените теми за Лапорта, която все още предизвиква полемики, е раздялата с Меси. „По време на преговорите за подновяването на договора му, той имаше доста взискателен екип. Въпреки че баща му прояви повече разбиране, неговият кръг от приближени създаваше впечатлението, че не е така. Измислихме едно дръзко решение: дългосрочен договор, който включваше първи етап като играч на Барса и втори под наем в отбор от МЛС. Това изглеждаше като начин да заобиколим правилата на Ла Лига. Оттам обаче ни казаха да забравим, тъй като трябваше да подпишем споразумение за продажба на процент от телевизионните права за петдесет години чрез фонд, наречен CVC.“

Имаше и възможност той да се завърне след престоя си в ПСЖ. „Хорхе Меси дойде в дома ми, подготвих договора, изпратих му черновата и не получих отговор. Мина седмица, две... месец по-късно той отново дойде у нас и ми каза, че са решили да отидат в Интер Маями, където няма да бъде подложен на толкова голямо напрежение.“

Уволнението на Куман

Лапорта уволнил Куман, тъй като не го виждал като свой треньор и му го е казал директно. „Роналд дойде да се видим с агента си, Роб Янсен, и ме попита: «Аз ли съм твоят треньор?». Аз му отговорих: «Роналд, за мен ти си легенда, плаках на „Уембли“, но трябва да ти кажа, че не си. Той не го прие никак добре.“

Лапорта повтори: 70 години Реал Мадрид е назначавал съдиите

Случаят „Негреира“

По този казус Лапорта защитава клуба и отправя обвинения към Реал Мадрид. „Приканвам всички, които ни обвиняват в съдийска корупция с такава лекота и фриволност, да посочат конкретен мач, гол, игрова ситуация или съмнително действие в наша полза, което се е случило в резултат на тези технически консултации. В продължение на седемдесет години членове, бивши играчи или бивши директори на Мадрид са назначавали съдиите, които да раздават правосъдие на терена във всеки един мач. Това без съмнение беше най-големият скандал в историята на испанския футбол!“

Барселона и Суперлигата на Флорентино Перес - една невъзможна любов

Суперлигата

Първоначално Лапорта подкрепя влизането в Суперлигата, но в крайна сметка се оттегля. „В началото не го виждах ясно, но след като прегледах цялата документация, разбрах, че това е историческа възможност, която може да ни донесе 700 милиона. Барса винаги е имала последователна позиция. Първо търсехме разбирателство с висшите футболни органи, за да намерим най-добрите решения за клуба.“

Барселона окончателно загърби Суперлигата, Реал Мадрид остана сам

Отношенията с Шави

Лапорта разказва за напускането на Шави, което е било съпътствано от много обрати: „Виждахме, че има недостатъци във физическата подготовка (...) Въпреки това, в края на сезона, той ми каза, че иска да остане, въпреки че вече бяхме обявили, че си тръгва. Каза ми го на онази вечеря в дома ми, за която толкова се говореше, на която поръчахме суши, сякаш щяхме да поръчваме агнешки котлети. Там го попитах дали вярва в отбора, с който разполага, а той ми отговори: "Ще го направя шампион на 100%.“

Лапорта: Някои ни помислиха за луди, когато отказахме 250 млн. евро за Ямал

От този момент бившият треньор заема двусмислена позиция. „Въпреки че смятах, че е трябвало да потърси съвет от някой по-голям професионалист, му казах, че ще изглеждам зле пред всички, но ще отстъпя и ще го направя заради него: "Ти си Шави и обичаш Барса". Но няколко дни по-късно той направи изявления, че няма да бъдем конкурентоспособни в следващите две години. Обадих му се и му казах, че така не правим нещата както трябва. Бях в болница в Барселона, приет с фалшива пневмония, а той ми каза, че иска да се видим. Пристигна дегизиран, с шапка, и ми каза, че вярва в отбора и че всичко може да се промени. Но на следващия ден казва на Деко, че трябва да сменим доста играчи. Тогава му казах, че е свършено, и се срещнахме в спортната база; бяхме аз, Рафа Юсте и Деко, и му казахме, че съжаляваме, но не можем да продължаваме така.“

Строежа на новия "Камп Ноу"

Един от най-критикуваните въпроси към Лапорта е възлагането на строителството на стадиона на турската компания "Лимак". Бившият директор обяснява решението така: „За да осъществим проекта, избрахме "Лимак", турска строителна компания, по технически причини и заради предизвикателството за тях да предприемат проект от такъв мащаб – първият, който реализират в Европейския съюз. А също и за да избегнем рисковете, свързани с политическото поведение при традиционните испански строителни фирми.“

Турската компания "Лимак" спечели търга, тъй като прие всички договорни условия, предложени от клуба. Тези условия са значително по-строги от стандартните за страната, особено по отношение на предоставените гаранции. Това се налага поради необходимостта операцията да бъде финансирана на северноамериканския пазар. Процедурата по възлагане на строителните дейности за обновяването на „Спотифай Камп Ноу“ беше образцова от техническа гледна точка и по отношение на прозрачността. Целият процес беше наблюдаван постоянно от отдела за съответствие на клуба.