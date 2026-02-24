Фонт за Лапорта: С всеки ден все повече заприличва на Тръмп, търси си въображаеми врагове

Един от считаните за основни претенденти за президентските избори в Барселона, Виктор Фонт, отново се разграничи от жалбата срещу Жоан Лапорта и някои от неговите директори. Искът е за предполагаемо пране на пари, получаване на неправомерни комисиони, икономически трансакции в чужбина и данъчни измами. Бизнесменът от Гранойерс реши да отговори на намеците, които го сочат като подбудител на този ход, разтърсил предизборната обстановка.

Барселона се ядоса на жалба и публикация, уличаващи Лапорта в пране на пари, заплаши със съд

Въпреки че никой не го е обвинил директно, Фонт смята, че думите на Жоан Лапорта, че зад всичко стоят „същите, които искаха да му организират вот на недоверие заради случая Олмо“, са насочени към него. Подобни бяха и изказванията на бившия икономически вицепрезидент Едуард Ромеу. „Жалбата? Това е предизборен инструмент. Дали подозирам някого? Някой от кандидатите. Ще запазя отговора си кой е, но съм убеден, че той стои зад това. Той е страхливец“, заяви Ромеу пред RAC1. Подобни настроения се усещат и в социалните мрежи.

Лапорта за обвиненията в пране на пари: Сигналът е пълен с лъжи и неистини

В телефонно обаждане до предаването „El Món a RAC1“ Фонт категорично отрече да има нещо общо с иска. „Категорично отричам, че имаме нещо общо. Ние мечтаем за Барселона, който не е въвлечен в съдебни дела. Знаем, че това вреди на клуба. Неймар, Негрейра, Бартогейт... Клубът вече беше осъждан веднъж. Освен това се намираме в държава, която не ни желае доброто. Кой знае какъв съдия ще ти се падне.“

Кандидаттът за президент заяви, че изобщо не знае кой е членът на клуба, подал жалбата, и припомни, че именно той е спрял вота на недоверие. Фонт отиде още по-далеч и призова ищеца да оттегли иска, за да не се стига отново до съд за Барселона. Въпреки това, той настоя за „прозрачност“. „Лапорта всеки ден все повече прилича на Тръмп. Търси си въображаеми врагове и лъже. Искат да ни въвлекат в борба на „изми“, а аз съм единствено и само привърженик на Барселона. Опитват се да ме очернят“, заключи Фонт.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages