  3. "Сблъсък" между Марсело и Роналдиньо в "Ел Класико" на легендите

  • 24 фев 2026 | 06:03
Съществуват съперничества, които нямат срок на годност. В Лос Анджелис, по време на мача на легендите между Реал Мадрид и Барселона, Марсело и Роналдиньо припомниха за това с една кратка, но запомняща се сцена, пише "Марка".

Топката беше спряна в половината на „белите“. Марсело се готвеше да я въведе в игра, когато Роналдиньо се появи зад гърба му и го бутна закачливо. Действието не беше грубо, но определено беше умишлено. В отговор Марсело падна преувеличено на тревата с разперени ръце и невярващ поглед, сякаш се намира в „Ел Класико“ от най-напрегнатите години. Публиката на стадиона веднага разбра жеста.

Бразилският защитник се изправи бързо, а Роналдиньо го очакваше с усмивка. Последваха прегръдки и смях между двама от главните герои в истинските дуели между двата отбора. Трибуните ги аплодираха.

Топката отново се завъртя и мачът продължи, но за няколко секунди теренът в Лос Анджелис отекна от спомени за други вечери, в които двама стари съперници се заиграваха пред публиката.

Иначе срещата завърши при резултат 1:1, като Хавиер Савиола откри резултата за Барселона в началото на мача след асистенция на Роналдиньо. Реал Мадрид изравни през второто полувреме чрез Давид Барал.

