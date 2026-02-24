"Сблъсък" между Марсело и Роналдиньо в "Ел Класико" на легендите

Съществуват съперничества, които нямат срок на годност. В Лос Анджелис, по време на мача на легендите между Реал Мадрид и Барселона, Марсело и Роналдиньо припомниха за това с една кратка, но запомняща се сцена, пише "Марка".
Топката беше спряна в половината на „белите“. Марсело се готвеше да я въведе в игра, когато Роналдиньо се появи зад гърба му и го бутна закачливо. Действието не беше грубо, но определено беше умишлено. В отговор Марсело падна преувеличено на тревата с разперени ръце и невярващ поглед, сякаш се намира в „Ел Класико“ от най-напрегнатите години. Публиката на стадиона веднага разбра жеста.
Бразилският защитник се изправи бързо, а Роналдиньо го очакваше с усмивка. Последваха прегръдки и смях между двама от главните герои в истинските дуели между двата отбора. Трибуните ги аплодираха.
Топката отново се завъртя и мачът продължи, но за няколко секунди теренът в Лос Анджелис отекна от спомени за други вечери, в които двама стари съперници се заиграваха пред публиката.
Иначе срещата завърши при резултат 1:1, като Хавиер Савиола откри резултата за Барселона в началото на мача след асистенция на Роналдиньо. Реал Мадрид изравни през второто полувреме чрез Давид Барал.