  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Дани Олмо: Критиките ни дразнят

Дани Олмо: Критиките ни дразнят

  • 26 фев 2026 | 12:59
Халфът на Барселона Дани Олмо коментира редица актуални теми в интервю за вестник “Спорт”. Той говори за Ханзи Флик, представянето на тима и Шампионската лига.

Относно треньора Олмо заяви: “Той е достъпен. Вратата му винаги е отворена за каквото и да имаш нужда и е на разположение, винаги готов да помогне. Говорим за футбол, но понякога и за лични неща. Треньорът е готов да ни изслуша и това е важно, за да продължим да се развиваме”.

Играчът призна, че твърденията на някои хора не се приемат добре в съблекалнята. Според мнозина Барселона не може да спечели Шампионската лига с тази игра, като демонстрира доста слабости в защита. “Тези критики ни дразнят, но знаем какво трябва да направим. Знаем какво е нивото в Европа в момента и знаем, че ако искаме да сме претендент за спечелване на Шампионската лига, трябва да подобрим определени неща”.

Той говори и за Педри, на чиято позиция играе по-често, докато съотборникът му е контузен: “Педри е много важен играч за нас, един от най-добрите в света, не само на своята позиция. Когато е контузен, това е голяма загуба. но мисля, че отборът игра добре. Имахме два мача - срещу Атлетико и Жирона, в които не се представихме добре и знаем това.

Олмо отрече да има проблем с Фермин Лопес, тъй като двата играят на една и съща позиция: “Разбираме се много добре. Ако не може да го видите на терена, ясно се вижда извън терена. Не сме съперници. Играем на една позиция, но последните 8-10 мача играхме заедно. В някои от тях аз играх като крило, а той като номер 10 и обратното. Така че, не е проблем. Разбираме се перфектно”.

Гласнер: Сезонът на Кристъл Палас няма да приключи при отпадане от Лигата на конференциите

  • 26 фев 2026 | 09:44
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
Кои отбори ще стигнат до 1/8-финалите в Лигата на конференциите?

  • 26 фев 2026 | 07:00
Привържениците на ПСЖ подкрепиха Хакими

  • 26 фев 2026 | 06:38
Раул Асенсио успокои феновете на Реал Мадрид

  • 26 фев 2026 | 06:24
Нико Ковач: Допуснахме твърде много грешки

  • 26 фев 2026 | 05:31
Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

  • 26 фев 2026 | 11:30
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
