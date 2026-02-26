Дани Олмо: Критиките ни дразнят

Халфът на Барселона Дани Олмо коментира редица актуални теми в интервю за вестник “Спорт”. Той говори за Ханзи Флик, представянето на тима и Шампионската лига.
Относно треньора Олмо заяви: “Той е достъпен. Вратата му винаги е отворена за каквото и да имаш нужда и е на разположение, винаги готов да помогне. Говорим за футбол, но понякога и за лични неща. Треньорът е готов да ни изслуша и това е важно, за да продължим да се развиваме”.
Играчът призна, че твърденията на някои хора не се приемат добре в съблекалнята. Според мнозина Барселона не може да спечели Шампионската лига с тази игра, като демонстрира доста слабости в защита. “Тези критики ни дразнят, но знаем какво трябва да направим. Знаем какво е нивото в Европа в момента и знаем, че ако искаме да сме претендент за спечелване на Шампионската лига, трябва да подобрим определени неща”.
Той говори и за Педри, на чиято позиция играе по-често, докато съотборникът му е контузен: “Педри е много важен играч за нас, един от най-добрите в света, не само на своята позиция. Когато е контузен, това е голяма загуба. но мисля, че отборът игра добре. Имахме два мача - срещу Атлетико и Жирона, в които не се представихме добре и знаем това.
Олмо отрече да има проблем с Фермин Лопес, тъй като двата играят на една и съща позиция: “Разбираме се много добре. Ако не може да го видите на терена, ясно се вижда извън терена. Не сме съперници. Играем на една позиция, но последните 8-10 мача играхме заедно. В някои от тях аз играх като крило, а той като номер 10 и обратното. Така че, не е проблем. Разбираме се перфектно”.