Лапорта за обвиненията в пране на пари: Сигналът е пълен с лъжи и неистини

Кандидатът за президент на Барселона, Жоан Лапорта, гостува тази сутрин в предаването „Cafè d’Idees“ на Джема Ниерга. Той имаше напрегнат вчерашен ден, в който трябваше да се защитава от анонимен сигнал на член на клуба, обвиняващ него и други директори в предполагаемо пране на пари, получаване на неправомерни комисиони, икономически трансакции в чужбина и данъчни измами. „Това се случва по средата на изборите и е странно. Сигналът е пълен с лъжи и неистини. Единственото, което мога да направя, е да се надявам, че съдията няма да приеме тази история, която очевидно ще получи отговор от наша страна заради тези обиди и клевети. Те няма да останат ненаказани. Това е мръсна и нечестна игра“, заяви Лапорта.

Барселона се ядоса на жалба и публикация, уличаващи Лапорта в пране на пари, заплаши със съд

Все пак денят за Лапорта завърши по-добре – с прегръдка от Ханзи Флик, който го подкрепи по време на представянето на книгата "Така спасихме Барса". Този жест бе възприет като силен коз в предизборната кампания. „Ханзи Флик е щастлив като треньор на Барса, но каза, че ще му е по-удобно, ако аз продължа, за което му благодаря“, отбеляза настоящият президент. Той смята, че Флик се чувства много „комфортно“ да работи в средата, която са му създали, с Деко като спортен директор. „Отношенията ни са много искрени и си казваме нещата съвсем ясно.“

Лапорта: Дадох на бащата на Меси чернова на договора, чаках седмица, две, месец...

Въпреки че предизборната кампания е все още в начален етап (няма официално обявени кандидати), в медиите вече се появиха някои имена като Хулиан Алварес и Хари Кейн. „Да се говори за трансфери е предизборно обещание без съдържание, празни приказки. Намираме се в средата на сезона и причината да проведем изборите сега е, за да може спортното ръководство да направи необходимите корекции за лятото. Тези истории имат единствено за цел да привлекат някой и друг глас, но не са сериозни“, увери Лапорта.

Кейн отрече слуховете за преговори с Барселона

Лапорта отново защити най-противоречивите решения по време на мандата си, като спонсорството от Конго, комисионата на Дарън Дейн за подновяването на договора с мултинационалната компания „Найк“, прословутите „лостове“ и оставането в Суперлигата до последния ден от управлението му. „Наложи ми се да преглътна някои неща, но както обяснявам в книгата, зад това стоеше стратегия. Трябваше да намерим пари, а сумата беше значителна“, обясни той.