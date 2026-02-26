Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

След края на плейофния кръг в Шампионската лига станаха ясни всички осминафиналисти в най-престижния европейски клубен турнир и бяха определени и потенциалните двойки за следващата фаза на състезанието.
Директно за осминафиналите се класираха Арсенал, Байерн (Мюнхен), Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг (Лисабон) и Манчестър Сити.
Към тях след плейофите се присъединиха Реал Мадрид, Пари Сен Жермен, Нюкасъл, Атлетико Мадрид, Аталанта, Байер (Леверкузен), Галатасарай и Бодьо/Глимт.
Възможните двойки на осминафиналите:
ПСЖ — Барселона / Челси
Галатасарай — Ливърпул / Тотнъм
Реал Мадрид — Спортинг Л / Манчестър С
Аталанта — Арсенал / Байерн
Нюкасъл — Челси / Барселона
Атлетико М — Тотнъм / Ливърпул
Бодьо/Глимт — Манчестър С / Спортинг
Байер Л — Байерн / Арсенал
Жребият за осминафиналите на Шампионската лига ще се проведе на 27 февруари. Церемонията ще започне в 13:00 часа българско време.
Мачовете от тази фаза на турнира ще се изиграят на 10-11 и 17-18 март. Финалът на надпреварата е насрочен за 30 май 2026 г. и ще се състои на „Пушкаш Арена“ в Будапеща.