Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 1284
  • 0
След края на плейофния кръг в Шампионската лига станаха ясни всички осминафиналисти в най-престижния европейски клубен турнир и бяха определени и потенциалните двойки за следващата фаза на състезанието.

Директно за осминафиналите се класираха Арсенал, Байерн (Мюнхен), Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг (Лисабон) и Манчестър Сити.

Към тях след плейофите се присъединиха Реал Мадрид, Пари Сен Жермен, Нюкасъл, Атлетико Мадрид, Аталанта, Байер (Леверкузен), Галатасарай и Бодьо/Глимт.

Възможните двойки на осминафиналите:
ПСЖ — Барселона / Челси
Галатасарай — Ливърпул / Тотнъм
Реал Мадрид — Спортинг Л / Манчестър С
Аталанта — Арсенал / Байерн
Нюкасъл — Челси / Барселона
Атлетико М — Тотнъм / Ливърпул
Бодьо/Глимт — Манчестър С / Спортинг
Байер Л — Байерн / Арсенал

Жребият за осминафиналите на Шампионската лига ще се проведе на 27 февруари. Церемонията ще започне в 13:00 часа българско време.

Мачовете от тази фаза на турнира ще се изиграят на 10-11 и 17-18 март. Финалът на надпреварата е насрочен за 30 май 2026 г. и ще се състои на „Пушкаш Арена“ в Будапеща.

