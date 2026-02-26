Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

След края на плейофния кръг в Шампионската лига станаха ясни всички осминафиналисти в най-престижния европейски клубен турнир и бяха определени и потенциалните двойки за следващата фаза на състезанието.

Директно за осминафиналите се класираха Арсенал, Байерн (Мюнхен), Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг (Лисабон) и Манчестър Сити.

Do you see your team? 👀



The last 16 is locked in 🔒#UCL pic.twitter.com/dTQAgc6x4N — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2026

Към тях след плейофите се присъединиха Реал Мадрид, Пари Сен Жермен, Нюкасъл, Атлетико Мадрид, Аталанта, Байер (Леверкузен), Галатасарай и Бодьо/Глимт.

Възможните двойки на осминафиналите:

ПСЖ — Барселона / Челси

Галатасарай — Ливърпул / Тотнъм

Реал Мадрид — Спортинг Л / Манчестър С

Аталанта — Арсенал / Байерн

Нюкасъл — Челси / Барселона

Атлетико М — Тотнъм / Ливърпул

Бодьо/Глимт — Манчестър С / Спортинг

Байер Л — Байерн / Арсенал

Жребият за осминафиналите на Шампионската лига ще се проведе на 27 февруари. Церемонията ще започне в 13:00 часа българско време.

Мачовете от тази фаза на турнира ще се изиграят на 10-11 и 17-18 март. Финалът на надпреварата е насрочен за 30 май 2026 г. и ще се състои на „Пушкаш Арена“ в Будапеща.