Окончателно: Престиани няма да играе в реванша срещу Реал Мадрид

Замесилият се в расистки скандал футболист на Бенфика Джанлука Престиани със сигурност няма да играе срещу Реал Мадрид тази вечер във втория мач от плейофите на Шампионската лига.

Това стана ясно, след като УЕФА отхвърли обжалването на португалския клуб срещу временната санкция, която бе наложена на аржентинеца, който е обвинен в обиди на расова основна към Винисиус Жуниор. Така той със сигурност няма да вземе участие в реванша на "Бернабеу".

🚨 Official: UEFA confirm to Benfica their decision to reject the appeal for Gianluca Prestianni.



Provisional suspension remains valid for tonight; Prestianni will not play at the Bernabéu against Real Madrid. ⛔️ pic.twitter.com/MKdzW8QmXU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 25, 2026

Съобщението на УЕФА беше направено в сряда следобед, само няколко часа преди мача, като в официално изявление се разкрива, че жалбата на „орлите“ не е била приета.

„Решение на Апелативния орган на УЕФА (АB) относно временната санкция на играча на Бенфика Джанлука Престиани. Днес АB взе следното решение: Жалбата, подадена от Бенфика, се отхвърля. Следователно решението на Контролния, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА от 23 февруари 2026 г. се потвърждава. Джанлука Престиани остава временно наказан за следващия мач от клубните турнири на УЕФА, за който би имал право да играе“, гласи съобщението на Европейската футболна централа.

🚨 CONFIRMED: UEFA keeps the provisional suspension of Prestianni.



He will NOT play tonight pic.twitter.com/21ZTPOCQC4 — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 25, 2026

Въпреки наказанието, Престиани беше част от делегацията на „орлите“ при пътуването до Мадрид и дори тренира на „Бернабеу“ вчера. Предвид окончателното решение обаче, той няма да бъде на разположение на Жозе Моуриньо за срещата, който също е наказан за двубоя.

