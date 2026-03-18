Правителството ще съди Роман Абрамович за приходите от продажбата на Челси

Британското правителство е готово да заведе съдебен иск срещу Роман Абрамович, след като той е пропуснал крайния срок за освобождаване на сумата от 2.35 милиарда паунда, получена от продажбата на Челси през 2022 г. Парите са предназначени за жертвите на войната в Украйна. Руският милиардер е трябвало да прехвърли средствата до 17 март, които правителството възнамерява да използва за хуманитарна помощ в Украйна. Още през ноември представители на Абрамович заявиха, че правителството „парализира“ всички опити за освобождаване на парите. Въпреки това през декември му беше предоставен лиценз за това, заедно с 90-дневен ултиматум.

Олигархът беше принуден да продаде лондончани през 2022 г., след като беше санкциониран заради предполагаемите си връзки с Владимир Путин след руската инвазия в съседната държава.

„Дадохме на Роман Абрамович последен шанс да постъпи правилно. За пореден път той не успя да направи дарението, което обеща“, заяви говорител на правителството. „Сега ще предприемем по-нататъшни стъпки, за да гарантираме, че обещанието, което даде по време на продажбата на Челси, ще бъде спазено.“

През 2022 г. Абрамович обеща, че парите от продажбата ще бъдат използвани „в полза на всички жертви на войната в Украйна“, оставяйки отворена възможността да се дарява и на руснаци. През ноември обаче стана ясно, че само „нетните приходи“ ще бъдат предоставени на благотворителна фондация, тъй като първо трябва да бъдат уредени заеми на обща стойност 1.54 милиарда паунда към компании, собственост на Абрамович. Това би оставило около 987 милиона паунда от общата сума от 2.35 милиарда за жертвите на войната.

Службата за финансови санкции (OFSI) издаде лиценз през декември за прехвърляне на парите към хуманитарна фондация, но одобрението на Абрамович така и не дойде.

Още през юни правителството заплаши Абрамович със съдебни действия. Финансовият министър Рейчъл Рийвс и тогавашният външен министър Дейвид Лами предупредиха, че управляващите са „дълбоко разочаровани“ от липсата на напредък по отключването на замразените средства.

„Правителството е решено да види как приходите от продажбата на футболен клуб Челси достигат до хуманитарни каузи в Украйна след незаконната пълномащабна инвазия на Русия“, се казваше в изявление по онова време. „Дълбоко сме разочаровани, че досега не беше възможно да се постигне споразумение по този въпрос с г-н Абрамович. Макар вратата за преговори да остава отворена, ние сме напълно готови да преследваме това по съдебен път, ако е необходимо, за да гарантираме, че хората, страдащи в Украйна, ще могат да се възползват от тези приходи възможно най-скоро.“

Според „Телеграф“ правителствени служители са изпратили писмо до екипа на Абрамович в понеделник, уведомявайки ги за възможни съдебни действия.

Снимки: Gettyimages