Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Руи Коща: Ако Престиани беше расист, вече нямаше да е играч на Бенфика

Руи Коща: Ако Престиани беше расист, вече нямаше да е играч на Бенфика

  • 24 фев 2026 | 13:52
  • 494
  • 0

Президентът на Бенфика Руи Коща говори пред журналисти преди отпътуването на отбора за Мадрид, като се фокусира върху големия расистки скандал в първия мач в Лисабон между Джанлука Престиани и Винисиус Жуниор, съобщават колегите от "А Bola".

Джанлука Престиани обмисля да заведе дело срещу Винисиус и Килиан Мбапе
Джанлука Престиани обмисля да заведе дело срещу Винисиус и Килиан Мбапе

Логично бившият португалски национал защити своя аржентински футболист, който впрочем бе наказан от УЕФА превантивно и няма да играе в реванша утре. „Очевидно е, че всички разговаряхме. Ясно е, че имаше разговор с всички замесени. Тази ситуация е неудобна за всички – както за клуба, така и за играча, който е разпъван на кръст. Гарантирам, че не става въпрос за расист, в противен случай той не би представлявал Бенфика“, заяви Руи Коща.

„Това беше сложна седмица за всички. Повтарям това, което вече казах: без да омаловажавам човешкия аспект, говорим за ситуация на терена, на която всички вие бяхте свидетели. Това по никакъв начин не накърнява имиджа на Бенфика като приобщаващ и антирасистки клуб, който никога не би допуснал расисти в състава си. Искам това да е напълно ясно.

На терена често има обиди и от двете страни и със сигурност Престиани също е бил обиждан. Ние обаче вярваме на нашия играч, най-вече защото гарантирам, че той не е расист. В противен случай аз щях да бъда първият, който щеше да вземе мерки и да не позволи на такъв футболист да представлява клуб от ранга на Бенфика, чиято история е изцяло антирасистка“, продължи Руи Коща.

Престиани се защити. Той говори в своя защита, а след това ние трябва да защитим играча, който е подложен на масирана атака от всички страни. Повтарям отново: говорим за играч, за човек, за когото гарантирам, че няма нищо расистко в себе си. Толкова е просто и затова той заслужава нашето доверие в такъв случай. Бенфика не би допуснал расист в състава си. Клубът ще застане зад Престиани, както казах, той е наш играч. Но не само защото е наш играч. Повтарям най-важното в тази ситуация: Престиани не е расист, а е осъждан за расизъм, без да е такъв. И точно затова заслужава нашата подкрепа“, подчерта Руи Коща.

УЕФА се презастрахова и спря Престиани от участие на “Сантиаго Бернабеу”
УЕФА се презастрахова и спря Престиани от участие на “Сантиаго Бернабеу”

В края на изявлението си президентът на клуба разшири гаранциите си от Престиани към целия клуб Бенфика: „Бенфика не е провеждал никаква расистка кампания. Имало ли е ситуация, която да е показала на света, че е имало расизъм? Напротив! Цялата история на клуба показва точно обратното. Затова Бенфика не се чувства засегнат и е тежка обида да се говори за расизъм в нашия клуб. Бенфика никога не е имал проява на расизъм, никога не е имало ситуация, която да може да бъде определена като такава. Точно обратното. И не използвам този израз, защото звучи добре, но най-големият символ на Бенфика е африкански играч. Мисля, че това казва всичко.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Отлагат мачовете в Аржентина заради обвинения във финансови измами срещу футболната асоциация

Отлагат мачовете в Аржентина заради обвинения във финансови измами срещу футболната асоциация

  • 24 фев 2026 | 09:35
  • 823
  • 0
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 16573
  • 0
Барселона следи мексикански голмайстор

Барселона следи мексикански голмайстор

  • 24 фев 2026 | 07:34
  • 2596
  • 0
Ливърпул готов да се раздели с Гакпо през лятото

Ливърпул готов да се раздели с Гакпо през лятото

  • 24 фев 2026 | 07:07
  • 5687
  • 9
Чешки нападател е в полезрението на Атлетико Мадрид

Чешки нападател е в полезрението на Атлетико Мадрид

  • 24 фев 2026 | 06:39
  • 3093
  • 0
"Сблъсък" между Марсело и Роналдиньо в "Ел Класико" на легендите

"Сблъсък" между Марсело и Роналдиньо в "Ел Класико" на легендите

  • 24 фев 2026 | 06:03
  • 5127
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

  • 24 фев 2026 | 14:45
  • 31528
  • 65
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 16573
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 4062
  • 2
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 18185
  • 30
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 12910
  • 46
Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

  • 24 фев 2026 | 09:51
  • 8654
  • 13