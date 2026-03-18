Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
Доку: Ако играем така всеки мач, ще затрудним много отбори

  • 18 март 2026 | 17:11
  • 203
  • 0

Крилото на Манчестър Сити Жереми Доку смята, че тимът му все още има за какво да се бори до края на сезона и оцени високо представянето срещу Реал Мадрид, въпреки отпадането в осминафиналите на Шампионската лига.

„Гражданите“ приключиха кампанията си в най-престижния клубен турнир, отстъпвайки с 1:2 в реванша на „Етихад“ и общ резултат 1:5. Възпитаниците на Пеп Гуардиола бяха конкурентни до края на втория мач, въпреки че останаха с 10 души още в 20-ата минута след изгонването на капитана Бернардо Силва.

Белгийският национал Доку е сигурен, че отборният дух не е бил сломен и че Сити е готов да се изправи срещу Арсенал в предстоящия финал на Купата на лигата в неделя.

„Играхме добре и когато бяхме 11 срещу 11, но и когато останахме с 10 души. Създавахме шансове. Имам чувството, че ако се представяме така всеки мач, ще затрудним много отбори. Има позитиви, които да извлечем от този двубой преди следващия“, заяви Жереми Доку пред „Скай Спортс“.

Освен в Купата на лигата и първенството, в което изостава с 9 точки от „артилеристите“, Манчестър Сити продължава участието си и във ФА Къп, където ще играе четвъртфинал срещу Ливърпул на 4 април.

„Имаме много, за което да играем. Все още сме в три надпревари - това са три трофея, които можем да спечелим. Ако направим това, ще бъде страхотен сезон“, заяви белгиецът.

„Разбира се, че сме разочаровани, че отпаднахме от Шампионската лига. Всеки иска тази купа, но има уроци, които можем да научим от тези два мача. Трябва да се възстановим добре и да сме готови за следващите мачове“, завърши Доку.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Халф-бек на Рома: Не извърших нарушението, заради което ме изгониха срещу Комо

  • 18 март 2026 | 17:22
  • 105
  • 0
Шефът на Ла Лига за Перес: Ако вярвахме на оплакванията му, да сме се удавили

  • 18 март 2026 | 17:06
  • 226
  • 0
Правителството на Сенегал призова за международно разследване за корупция след отнетата титла на Африка

  • 18 март 2026 | 16:57
  • 271
  • 0
Правителството ще съди Роман Абрамович за приходите от продажбата на Челси

  • 18 март 2026 | 16:56
  • 764
  • 1
Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

  • 18 март 2026 | 16:52
  • 468
  • 0
"Моят отбор" с футболиста Мартин Сораков: Фернандеш е най-логичният избор за капитан

  • 18 март 2026 | 16:38
  • 313
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

  • 18 март 2026 | 14:31
  • 15077
  • 57
Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

  • 18 март 2026 | 12:43
  • 20444
  • 78
УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
  • 16309
  • 15
Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

  • 18 март 2026 | 13:40
  • 8631
  • 13
СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

  • 18 март 2026 | 11:13
  • 16693
  • 22
Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

  • 18 март 2026 | 09:34
  • 9459
  • 5