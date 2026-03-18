Доку: Ако играем така всеки мач, ще затрудним много отбори

Крилото на Манчестър Сити Жереми Доку смята, че тимът му все още има за какво да се бори до края на сезона и оцени високо представянето срещу Реал Мадрид, въпреки отпадането в осминафиналите на Шампионската лига.

„Гражданите“ приключиха кампанията си в най-престижния клубен турнир, отстъпвайки с 1:2 в реванша на „Етихад“ и общ резултат 1:5. Възпитаниците на Пеп Гуардиола бяха конкурентни до края на втория мач, въпреки че останаха с 10 души още в 20-ата минута след изгонването на капитана Бернардо Силва.

Белгийският национал Доку е сигурен, че отборният дух не е бил сломен и че Сити е готов да се изправи срещу Арсенал в предстоящия финал на Купата на лигата в неделя.

„Играхме добре и когато бяхме 11 срещу 11, но и когато останахме с 10 души. Създавахме шансове. Имам чувството, че ако се представяме така всеки мач, ще затрудним много отбори. Има позитиви, които да извлечем от този двубой преди следващия“, заяви Жереми Доку пред „Скай Спортс“.

Освен в Купата на лигата и първенството, в което изостава с 9 точки от „артилеристите“, Манчестър Сити продължава участието си и във ФА Къп, където ще играе четвъртфинал срещу Ливърпул на 4 април.

„Имаме много, за което да играем. Все още сме в три надпревари - това са три трофея, които можем да спечелим. Ако направим това, ще бъде страхотен сезон“, заяви белгиецът.

„Разбира се, че сме разочаровани, че отпаднахме от Шампионската лига. Всеки иска тази купа, но има уроци, които можем да научим от тези два мача. Трябва да се възстановим добре и да сме готови за следващите мачове“, завърши Доку.

Снимки: Imago