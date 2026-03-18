Тотнъм 0:0 Атлетико Мадрид, отменен гол на Луукман

Тотнъм и Атлетико Мадрид играят при 0:0 в мач-реванш от осминафиналите на Шампионската лига. "Шпорите" се нуждаят от знаменит обрат, за да продължат напред, след като преди седмица бяха разгромени с 2:5 при визитата си в испанската столица.

На "Метрополитано" Атлетико поведе с 4:0 до 22-рата минута и беше на път да причини историческо унижение на Тотнъм, но тимът на Игор Тудор намери сили да минимизира щетите и да запази, макар и минимални, шансове за ответния двубой пред своя публика.

Няколко дни след мача в Мадрид "шпорите" показаха характер и стигнаха до 1:1 като гост на Ливърпул в Премиър лийг. По този начин отборът прекъсна серията си от 6 поредни загуби във всички турнири, но продължава да е само на точка над зоната на изпадащите.

Атлетико спечели 6 от предишните си 7 мача, а единственото поражение в този период беше в реванша срещу Барселона от полуфиналите за Купата на краля, но въпреки това "дюшекчиите" се класираха за финала. През уикенда съставът на Диего Симеоне надви с 1:0 Хетафе в Ла Лига и се утвърди на третото място.

Тотнъм е без Ричарлисон, който изтърпява наказание, и получилият контузия Доминик Соланке. В тяхно отсъствие атаката ще води Рандал Коло Муани, а по двата фланга ще му помагат Чави Симонс и Матис Тел. В средата на терена за домакините ще си партнират Папе Сар и Арчи Грей, а петимата бранители пред Гулиелмо Викарио са Педро Поро, Кристиан Ромеро, Раду Драгушин, Мики ван де Вен и Джед Спенс.

В групата на "шпорите" са възстановените от контузии Дестини Удоджи и Лукас Бергвал. На пейката са още Конър Галахър, Кевин Дансо и замененият още в средата на първото полувреме в Мадрид вратар Антонин Кински.

Атлетико излиза без Ян Облак, който е с травма. На вратата застава Хуан Мусо, а защитната линия оформят Науел Молина, Робин Льо Норман, Давид Ханцко и Матео Руджери. Маркос Йоренте ще играе в средата на терена заедно с Джони Кардосо, а капитанът Коке получава почивка. По крилата стартират Джулиано Симеоне и Адемола Луукман, а в предни позиции ще се разчита на Хулиан Алварес и Антоан Гризман.

Диего Симеоне е оставл сред резервите Александър Сьорлот, Алекс Баена, Николас Гонсалес, Марк Пубий, Хосе Хименес и Обед Варгас.

Los once elegidos. pic.twitter.com/NipV3mF9ld — Atlético de Madrid (@Atleti) March 18, 2026

Окуражавани от феновете си, футболистите на Тотнъм започнаха много агресивно и с явното намерение да стигнат до ранен гол. Атлетико пък се стремеше търпеливо да разиграва и да не допуска напрежение пред вратата си. в 6-ата минута Адемола Луукман засече прострелно центриране на Джулиано Симеоне и заби топката под гредата, но попадението беше отменено заради засада.

Първата възможност за Тотнъм се откри пред Матис Тел, но неговият слаб изстрел не подложи на изпитание Хуан Мусо. Малко по-късно Коло Муани се озова на добра позиция в наказателното поле, но не можа да обработи топката. В 15-ата минута комбинация с едно докосване изведе Маркос Йоренте до аутлинията, но след неговото центриране бранител на Тотнъм изчисти топката пред голлинията.

Снимки: Gettyimages