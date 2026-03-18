Халф-бек на Рома: Не извърших нарушението, заради което ме изгониха срещу Комо

Халф-бекът на Рома Уесли използа пресконференцията си преди реванша с Болоня в Лига Европа, за да увери, че не е извършил нарушението срещу Асане Диао, заради което беше изгонен с втори жълт картон при загубата с 1:2 от прекия конкурент Комо в Серия "А". От клуба обжалваха неговата санкция, твърдейки, че фалът е на съотборника му Девайн Ренш, но съдийското решение беше потвърдено.

“За мен това въобще не беше нарушение. Бях напълно наясно, че вече бях получил жълт картон и не исках да оставя отбора с десет човека. Доближих се до него, ясно можете да ме видите как идвам отстрани, и си свалих ръката, защото той падаше върху мен. Това не беше фал. Когато ме санкционираха, аз повтарях, че не съм извършил нарушение, но ми казаха, че повторенията показвали обратното. Това беше сериозен, решаващ и неприемлив инцидент, защото резултатът беше 1:1. 11 срещу 11 щеше да е различен мач. Надявам се подобни грешки да не се повтарят, защото имат значително въздействие върху двубоя”, обясни Уесли.

Фланговият футболист освен това говори за досегашното си впечатляващо представяне в дебютната си кампания на “Олимпико”. “Преди всичко, много съм щастлив. Искам да продължа по този път и да стана важен играч за Рома. Трябва да благодаря на всички, най-вече на треньора, който ме искаше тук. Винаги съм се опитвал да давам най-доброто от себе си, откакто пристигнах. Дойдох да помагам на тима. Не се чувствам като Кафу, нито като играч, който сам може да преобрази отбора, а като някой, който може да направи своя принос”, коментира той.

Бразилският национал също така подчерта колко важно за него е участието в Лига Европа. “Да играя в Европа винаги е било мечта за мен. Това е турнир, който означава много, защото се градят кариери чрез тези турнири и трофеи. Винаги съм приоритизирал тези състезания. Има мачове, в които се нуждае от повече от 100% концентрация. Бих казал 150% или 200%, защото това са двубои на живот и смърт. Утре ще бъде много важен мач за всички и трябва да бъдем готови”, добави Уесли.

Снимки: Gettyimages