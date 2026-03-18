Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  Ливърпул 0:0 Галатасарай

Ливърпул 0:0 Галатасарай

  • 18 март 2026 | 22:00
  • 9926
  • 10
Ливърпул 0:0 Галатасарай

Ливърпул и Галатасарай играят при резултат 0:0 на "Анфийлд", след като загуби с 0:1 първия двубой между двата отбора от 1/8-финалите на Шампионската лига. Мърсисайдци претърпяха две поражения с този резултат от турския гранд през настоящия сезон, но сега за първи път сблъсъкът е на територията на "червените". Победителят от тази двойка ще срещне в следващата фаза Пари Сен Жермен.

Феновете на Галатасарай, които осигуряват голямо предимство за отбора в домакинските мачове, нямат право да присъстват на "Анфийлд" заради наказание. Още снощи обаче в Ливърпул имаше значителен брой привърженици на турския гранд. Остава да видим колко от тях са успели да се снабдят с билети в секторите, предвидени за домакините.

Ливърпул през миналия сезон отпадна на тази фаза от надпреварата, след като бе елиминиран след изпълнение на дузпи от ПСЖ, който впоследствие спечели трофея.

Галатасарай вече елиминира по пътя си един европейски гранд в лицето на Ювентус. Чим Бом обаче има само една победа от последните си 12 гостувания на английски тимове, а освен това са загубили 19 от предишните си 23 визити в ШЛ.

Арне Слот е направил четири промени в състава си в сравнение с двубоя с Тотнъм. Ибрахима Конате, Милош Керкез, Мохамед Салах и Юго Екитике се завръщат сред титулярите за сметка на Джо Гомес, Анди Робъртсън, Коди Гакпо и Рио Нгумоа. Джереми Фримпонг се връща като десен бек, след като в предния двубой стартира в ролята на крило.

Окан Бурук също прави четири корекции от срещата с Башакшехир. Абдюлкерим Бардакджъ, Марио Лемина, Саша Боей и Исмаил Якобс се завръщат. Юнус Акгюн, Ноа Ланг и Ерен Елмали са на пейката, докато Давинсон Санчес пропуска мача поради наказание.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Халф-бек на Рома: Не извърших нарушението, заради което ме изгониха срещу Комо

  • 18 март 2026 | 17:22
  • 680
  • 0
Доку: Ако играем така всеки мач, ще затрудним много отбори

  • 18 март 2026 | 17:11
  • 921
  • 1
Шефът на Ла Лига за Перес: Ако вярвахме на оплакванията му, да сме се удавили

  • 18 март 2026 | 17:06
  • 931
  • 1
Правителството на Сенегал призова за международно разследване за корупция след отнетата титла на Африка

  • 18 март 2026 | 16:57
  • 810
  • 0
Правителството ще съди Роман Абрамович за приходите от продажбата на Челси

  • 18 март 2026 | 16:56
  • 7031
  • 11
Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

  • 18 март 2026 | 16:52
  • 1770
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Байерн (Мюнхен) 0:0 Аталанта, мачът започна

  • 18 март 2026 | 21:33
  • 2840
  • 4
“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

  • 18 март 2026 | 21:40
  • 34832
  • 303
Тотнъм 0:0 Атлетико Мадрид, отменен гол на Луукман

  • 18 март 2026 | 22:00
  • 2604
  • 0
Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

  • 18 март 2026 | 19:48
  • 28095
  • 26
Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

  • 18 март 2026 | 14:31
  • 29183
  • 96