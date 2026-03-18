Ливърпул 0:0 Галатасарай

Ливърпул и Галатасарай играят при резултат 0:0 на "Анфийлд", след като загуби с 0:1 първия двубой между двата отбора от 1/8-финалите на Шампионската лига. Мърсисайдци претърпяха две поражения с този резултат от турския гранд през настоящия сезон, но сега за първи път сблъсъкът е на територията на "червените". Победителят от тази двойка ще срещне в следващата фаза Пари Сен Жермен.

Феновете на Галатасарай, които осигуряват голямо предимство за отбора в домакинските мачове, нямат право да присъстват на "Анфийлд" заради наказание. Още снощи обаче в Ливърпул имаше значителен брой привърженици на турския гранд. Остава да видим колко от тях са успели да се снабдят с билети в секторите, предвидени за домакините.

Galatasaray fans INSIDE Anfield🤯



Ливърпул през миналия сезон отпадна на тази фаза от надпреварата, след като бе елиминиран след изпълнение на дузпи от ПСЖ, който впоследствие спечели трофея.

Галатасарай вече елиминира по пътя си един европейски гранд в лицето на Ювентус. Чим Бом обаче има само една победа от последните си 12 гостувания на английски тимове, а освен това са загубили 19 от предишните си 23 визити в ШЛ.

Арне Слот е направил четири промени в състава си в сравнение с двубоя с Тотнъм. Ибрахима Конате, Милош Керкез, Мохамед Салах и Юго Екитике се завръщат сред титулярите за сметка на Джо Гомес, Анди Робъртсън, Коди Гакпо и Рио Нгумоа. Джереми Фримпонг се връща като десен бек, след като в предния двубой стартира в ролята на крило.

Окан Бурук също прави четири корекции от срещата с Башакшехир. Абдюлкерим Бардакджъ, Марио Лемина, Саша Боей и Исмаил Якобс се завръщат. Юнус Акгюн, Ноа Ланг и Ерен Елмали са на пейката, докато Давинсон Санчес пропуска мача поради наказание.

Снимки: Gettyimages