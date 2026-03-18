Шефът на Ла Лига за Перес: Ако вярвахме на оплакванията му, да сме се удавили

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас коментира икономическата ситуация в местните грандове Реал Мадрид и Барселона. За пореден път той отправи критики към боса на “белите” Флорентино Перес, който е един от най-големите му критици.

“Ако погледнем какво харчат двата клуба за съставите си, те са на конкурентното ниво на отборите от Премиър лийг на Англия - заяви Тебас. - Мен ме притеснява да не се спазват правилата. Трябва да следим дали са устойчиви. Реал Мадрид и Барселона винаги са сред трите най-добри отбора в света според докладите. Ако трябваше да вярвам на оплакванията на президента на Реал (Флорентино Перес - бел.ред.) отпреди три години, щяхме да сме се удавили, но те продължават да са на върха в класациите. Оплакват се, но не подават жалби. Сега са приятели и се прегръщат с Ал-Хелаифи (президентът на ПСЖ - бел.ред.). Днес са конкурентоспособни и ще продължат да бъдат.“

Шефът на Ла Лига коментира и резултатите на английските отбори в Европа: „Не го казвам аз, има доклади, които сочат, че испанските клубове са най-рентабилните. Давам ви примера с Антони – колко струваше на Манчестър Юнайтед и колко струваше на Бетис, но как играе за двата тима. Тази мания, че „се инвестира малко“… Е, аз казвам, че се прахосва малко. Някои играчи се надценяват, а после не дават резултати. Освен това моделът на испанския футбол е по-фокусиран върху школата и развитието на млади таланти.“

Тебас коментира и победата на Жоан Лапорта в изборите за президент на Барса: „Няма какво да се кажа заради разликата, с която той спечели. Що се отнася до нас, имаше един първоначален Лапорта, а сега Барселона е различен клуб по отношение на управлението. Спортно погледнато, малко повече може да се иска от тях – спечелиха шампионата миналата година, стигнаха полуфинал в Шампионската лига, взеха Купата и Суперкупата.“

Президентът взе отношение и по инвестицията на Кристиано Роналдо в Алмерия. Наскоро суперзвездата купи 25% от акциите на клуба, който в момента е в Сегунда дивисион: „Поне на медийно ниво това накара Алмерия да увеличи последователите си в социалните мрежи с 25% и да стане петият или шестият клуб в Ла Лига с най-много последователи. Това ти дава голяма стойност при търсенето на спонсори и всичко, което е свързано с това. На Алмерия инвеститор като Кристиано Роналдо дава значителна видимост.“.

