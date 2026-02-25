Сериозна подкрепа за Моуриньо преди сблъсъка с Реал Мадрид: Сякаш съдиите получават медал, когато го изгонят

Еладио Парамес познава Жозе Моуриньо както малцина други. Той е бил негов говорител, съветник и е негов личен приятел от десетилетия. Португалецът защити треньора на Бенфика насред медийната буря и отправи унищожителна критика към съдийството: „За реферите изглежда е нещо специално, като медал, да изгонят Жозе.“ Парамес обясни, че съществува усещането, че някои съдии възприемат изгонванията на треньора като лично постижение.

Съдийският натиск и ролята на щит

Бившият говорител си припомни какво е означавало да работи рамо до рамо с него, особено по време на престоя му в Реал Мадрид. „Беше много тежко, много, много тежко“, призна той, говорейки за годините, в които е изпълнявал ролята на постоянен посредник с пресата.

Той също така пожела да развенчае публичния образ на треньора: „Жозе треньорът и Жозе човекът са абсолютно различни неща“. Според Парамес, извън светлината на прожекторите, той е „много добър приятел, много солидарен човек, напълно различен от персонажа, който се вижда на скамейката.

В този ред на мисли той обясни едно от големите му качества като лидер: „Жозе много пъти е този, който поема ударите, който застава с гърди срещу куршумите, за да защити играчите си“. За Парамес много от полемиките се раждат именно от това съзнателно решение да привлече натиска върху себе си.

Случаят „Престиани“ и полемиката с Винисиус

Един от най-деликатните моменти беше анализът на инцидента между Престиани и Винисиус Жуниор. Парамес беше предпазлив, но даде да се разбере, че нещо се е случило: „Нещо стана“, заяви той, макар и да уточни: „Не мога да го осъдя, без да знам какво точно се е случило“.

Относно думите на треньора по повод радостта на Винисиус след гол, той беше категоричен: „Жозе няма нищо расистко в себе си“. Парамес обясни, че намерението не е било да му казва как да празнува, а да го предупреди за контекста. „Може да празнува както си иска, но трябва да бъде малко по-внимателен“, отбеляза той, твърдейки, че определени празненства могат да провокират бурни реакции в дадена среда.

Той също така отправи институционална критика, смятайки, че клубът е трябвало да реагира по-рано на медийната буря: „Клубът трябваше незабавно да заеме позиция“. И завърши със значима фраза: „Не казвам, че клубът го е оставил сам, но го остави сам“.

Възможното завръщане в Мадрид

Запитан за слуховете за втори престой начело на „белите“, Парамес беше ясен: „Не вярвам във възможността той да се завърне в Реал Мадрид. Той призна добрите отношения с президента, но разграничи личното уважение от хипотетичното завръщане.

"Не вярвам във възможността Моуриньо да се завърне в Мадрид."

Той също така припомни, че да тренираш Мадрид изисква много силна личност и пълна подкрепа: „Не е лесно да управляваш Реал Мадрид“, заяви той, говорейки за трудността да се ръководи съблекалня със специфична тежест.

Мачът на „Бернабеу“ и финалното предупреждение

Поглеждайки към сблъсъка на „Сантяго Бернабеу“, Парамес даде да се разбере, че елиминацията остава отворена: „Резултатът не е решен“. Той призна класата на Мадрид, но предупреди, че нищо не е предрешено. Парамес, че не вярва треньорът да остане в хотела и да гледа мача по телевизията, и че според него ще отиде на стадиона, защото „работата е свършена“. И отправи последно спортно предупреждение: „Ако няма никаква странна външна намеса, Бенфика може да победи Мадрид“, заключи той.

Снимки: Imago