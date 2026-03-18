Байерн (Мюнхен) 0:0 Аталанта, мачът започна

Байерн (Мюнхен) и Аталанта играят при 0:0 в мач-реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига.

Срешата изглежда, че ще се играе само за протокола, тъй като в първия мач на "Гевис" в Бергамо баварците разбиха съперника си с 6:1. Така италианците днес играят само за честта си, докато гермнските шампиони имат шанса да съберат сили за последния мач идния уикенд от Бундеслигата преди паузата за националните отбори в края на месеца.

Логично, предвид залога на двубоя наставникът на баварците ротира стартовия си състав спрямо двубоя от уикенда в германската Бундеслига срещу вицешампиона Байер (Леверкузен), който завърши при равенство 1:1. Белгийският специалист направи промяна още под рамките на вратата и днес избра ръкавиците да сложи Йонас Урбиг вместо Свен Улрайх. Сред полевите играчи пък Ким Мин-Жае, Том Бишоф, Леон Горетцка, Рафаел Герейро, Хари Кейн започнаха на мястото на Дайо Упамекано, Конрад Лаймер, Йошуа Кимих, Майкъл Олисе, Николас Джаксън. Авторът на попадението срещу "аспирините" Луис Диас също бе сред титулярите, а Хари Кейн беше сред титулярите за първи път от победата с 4:1 над Борусия (Мьонхенгладбах) в германския шампионат.

Въпреки негативната тенденция от пет поредни мача без победа във всички турнири Аталанта измъкна престижно равенство 1:1 от очертаващия се шампион в Серия А тим на Интер, като Рафаеле Паладино също направи няколко промени спрямо изявата в първенството на Ботуша през изминалия уикенд. Най-важната бе под рамките на вратата и наставникът на бергамаските тази вечер реши да пусне в между гредите Марко Спортиело. Титулярът Марко Карнезеки пази срещу "нерадзурите" в края на миналата седмица, но Паладино реши от психологическа гледна точка на направи тази промяна, тъй като именно той пази на "Гевис" миналата седмица, когато през ръцете му минаха онези злощастни шест гола. Иначе напред наставникът на гостите реши да пусне Одилон Косуну, Исак Хиен, Раул Беланова, Едерсон, Шарле Де Кетеларе и Камалдин Сулемана, които започнаха на мястото на Берат Джимсити, Сеад Коласинак, Давиде Дзапакоста, Мартен де Роон, Лазар Самарджич и Никола Залевски. Никола Кръстович, който вкара срещу Интер започна мача на пейката, но това той направи и на "Джузепе Меаца", където се превърна в златна резерва. Марио Пашалич пък, който отбеляза почетното попадение срещу Байерн миналата седмица, се появи на "зеления килим" още от първия съдийски сигнал.

Бергамаските опитаха първи да създаат нещо интересно, но при опита си да се откъсне след едно подаване Беланова се оказа в засада.

БАЙЕРН (МЮНХЕН) - АТАЛАНТА (6:1 в общия резултат)



Шампионска лига, 1/8-финал, реванш (6:1 в първия мач)



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



БАЙЕРН (МЮНХЕН): 40. Йонас Урбиг, 44. Йосип Станишич, 4. Йонатан Та, 3. Ким Мин-Жае, 20. Том Бишоф, 8. Леон Горетцка, 45. Александър Павлович, 42. Ленарт Карл, 22. Рафаел Герейро, 14. Луис Диас, 9. Хари Кейн

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Венсан Компани



АТАЛАНТА: 57. Марко Спортиело, 3. Одилон Косуну, 4. Исак Хиен, 42. Джорджо Скалвини, 16. Раул Беланова, 8. Марио Пашалич, 13. Едерсон, 47. Лоренцо Бернаскони, 17. Шарле Де Кетеларе, 7. Камалдин Сулемана, 9. Джанлука Скамака

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Рафаеле Паладино



НАЧАЛО: 18 март 2026 г. (сряда) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Алианц Арена", Мюнхен (Германия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Беноа Бастиен (Франция)