Куртоа: Вярвам 100% на Вини

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа увери, че всички в отбора вярват категорично на думите на Винисиус Жуниор, че е бил обиден на расистка основа по време на първия плейофен сблъсък срещу Бенфика. Утре е реваншът на “Сантиаго Бернабеу”, а Джанлука Престиани, който бе обвинен от Виниус за въпросните обиди, няма да играе, защото получи временно наказание от УЕФА.

"Най-важното нещо е, че утре ще имам подкрепата на феновете. 1:0 не е страхотен резултат, защото те имат нужда от само един гол.

Думите на Моуриньо? Разочароващо е да използваш празнуването на Вини като извинение. Не можеш да го използваш, за да оправдаеш възможен епизод на расизъм. Вярвам 100% на Вини. Той никога в миналото не е обвинявал съперников играч в расизъм. Каза ни много пъти, че на 100% е чул това. Видях и фенове на Бенфика, правещи ужасни жестове на стадиона. Това бе наистина жалко.

Трудно е да санкционираш някой, който си покрива устата. Понякога искаш да кажеш нещо за съотборниците си без да бъдеш чут. Но ако става дума за това да се сложи край на обидите… В много спортове има играчи с микрофони. Или съдиите. И можеш да чуеш всичко. Ако е за приключване на расизма, за мен няма проблем", заяви Куртоа по време на днешната си пресконференция.