Арбелоа: Мислим само за мача и победата, Винисиус е много мотивиран

  • 24 фев 2026 | 15:27
  • 1199
  • 1

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа подчерта, че в отбора мислят единствено за реванша с Бенфика и успеха в него, който да класира отбора напред в Шампионската лига. Той също така увери, че звездата Винисиус Жуниор е мотивиран да се представи добре, след като беше в центъра на раситския скандал след победното си попадение за 1:0 преди седмица.

“Очаквам отборът ни да е много подобен на видяното в Лисабон. Това е, което искам. Ще бъде много специален мач, една голяма нощ в Шампионската лига на “Бернабеу”, знаейки важността на феновете в двубои от този тип. Мислим за победата и за продължаването напред. Не сме обсъждали в съблекалнята наказанието на Джанлука Престиани и мнението ми си остава същото: имаме възможността да нанесем удар по расизма. УЕФА винаги е подкрепяла тази битка и има шанса да нанесе удар. Много сме концентрирани върху самия мач. Да покажем високо ниво и голямо шоу, както и да спечелим. Влагаме цялата си енергия и всички усилия в това. Останалото не е наша грижа. Не сме ние тези, които трябва да вземаме тези решения, а е УЕФА.

Куртоа: Вярвам 100% на Вини
Куртоа: Вярвам 100% на Вини

Мисля същото, което казах миналата седмица в Лисабон: Вини вкара много красив и голям гол. Нищо, което може да направи или е направил, не оправдава акт на расизъм. Казах го и го повтарям: това е най-важното. Нищо не оправдава един акт на расизъм. Има голям ентусиазъм на “Бернабеу”, за да се насладим на една голяма нощ в ШЛ, защото знаем каква атмосфера ще има. Залогът е много голям. Често се казва: “Това е един финал”, като ще бъде такъв. Който спечели, ще продължи напред. Изпълнени сме с желание и енергия. Липсата на Жозе Моуриньо? Както тимът е концентриран върху изиграването на голям мач, същото важи и за мен. Не за първи път в кариерата на Моуриньо той няма да бъде на скамейката, като неговите отбори винаги са се представяли добре. Очаквам един страхотен тим утре с няколко корекции след първия мач. Дано да видим голям мач и спектакъл, както и да спечели Мадрид.

Жоан Лапорта? Няма да коментирам думите на президентския кандидат Лапорта за съдийството. За мен най-големият скандал е, че случат “Негреира” остава неразрешен. Това е най-големият скандал в историята на испанския футбол. Винисиус е много добре и с голям ентусиазъм. Много е мотивиран за този тип мачове. Откакто съм тук, той се представя много силно и прави разликата. Искаме да го използваме максимално и той да има ситуации, в които да покаже целия си потенциал. Също така има силен характер и е лидер. Нуждаем се от това и утре той да направи голям мач. Винаги е показвал големи смелост и характер. На негово място не знам как бих реагирал. Той винаги го е правил по смел начин и е отговарял, защото е един боец. Утре ще излезе да се бори и да покаже, че е сред най-добрите футболисти на планетата.

Килиан Мбапе също е готов да играе утре, което е най-важното в момента. Минаха няколко седмици и всички го знаят, но искам да подчертая неговите усилия и отдаденост. Опитва се да ни помага на терена. Той прави разликата и защитниците знаят, че с всяко негово отиграване може да реши мача. Готов е за утре и със сигурност ще направи силен двубой. Не мисля, че проблемът му е отбелязването на голове. Нито вкарване, нито как го прави. Решенията се вземат на терена и ако трябва да отличавам неговите качества, той е много интелигентен. Много добре знае къде да се движи. Ще има моменти, в които са създава положения в наказателното поле, а в други - извън него. Но Килиан перфектно знае какво трябва да направи на терена и просто трябва да видите неговата статистика, за да разберете, че се справя добре”, коментира Арбелоа на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages

