Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

Реал Мадрид надделя над Манчестър Сити с 2:1 на „Етихад“ и в комбинация с победата с 3:0 в първия мач си осигури класиране за четвъртфиналите на Шампионската лига, оставяйки „гражданите“ извън надпреварата.

По време на последвалата пресконференция журналист предположи, че кралският клуб е най-голямото предизвикателство в кариерата на Пеп Гуардиола. Каталунецът обаче имаше различно мнение.

„Не, Реал Мадрид не е най-голямото предизвикателство за мен. Юрген Клоп в Ливърпул беше най-голямото предизвикателство, вие постоянно забравяте това. Не осъзнавате какво беше да се изправиш срещу онзи Ливърпул“, заяви първоначално треньорът на Сити.

След това той анализира значението на тези сблъсъци: „Тези мачове бяха невероятно преживяване, урок за целия отбор. Играхме срещу клуб, който, за разлика от нас, които нямахме присъствие на това ниво преди 12-13 години, вече притежаваше този опит. Понякога Реал Мадрид ни побеждаваше, понякога ние побеждавахме, преживяхме страхотни моменти“.

"El Real Madrid no ha sido mi mayor desafío. Mi mayor desafío ha sido Jürgen Klopp, pero vosotros no os habéis enterado" pic.twitter.com/KRkaQpRZB2 — MARCA (@marca) March 17, 2026