Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Премиър лийг
  • 18 март 2026 | 16:52
Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

Реал Мадрид надделя над Манчестър Сити с 2:1 на „Етихад“ и в комбинация с победата с 3:0 в първия мач си осигури класиране за четвъртфиналите на Шампионската лига, оставяйки „гражданите“ извън надпреварата.

По време на последвалата пресконференция журналист предположи, че кралският клуб е най-голямото предизвикателство в кариерата на Пеп Гуардиола. Каталунецът обаче имаше различно мнение.

„Не, Реал Мадрид не е най-голямото предизвикателство за мен. Юрген Клоп в Ливърпул беше най-голямото предизвикателство, вие постоянно забравяте това. Не осъзнавате какво беше да се изправиш срещу онзи Ливърпул“, заяви първоначално треньорът на Сити.

След това той анализира значението на тези сблъсъци: „Тези мачове бяха невероятно преживяване, урок за целия отбор. Играхме срещу клуб, който, за разлика от нас, които нямахме присъствие на това ниво преди 12-13 години, вече притежаваше този опит. Понякога Реал Мадрид ни побеждаваше, понякога ние побеждавахме, преживяхме страхотни моменти“.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

