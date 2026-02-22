Начало на финала!

Локомотив Пловдив и Черно море Тича играят помежду си във финала на турнира efbet Купа на България. Срещата е в зала "Арена Ботевград", която е домакин на надпреварата тази година. За Локомотив това е първо участие във финал в този турнир.

Двата отбора достигнаха до прекия двубой за трофея след победи с по една точка разлика на полуфиналите. Пловдивчани изхвърлиха от турнира Рилски спортист след 100:99 след продължение, а варненци надвиха със 77:76 домакина Балкан, като спорно съдийско решение в самия край беляза мача и доведе до хвърляне на предмети към терена от страна на фенове.

Ултрасите на Локо Пд и Черно море се очаква да подкрепят на живо любимците си във финала в Ботевград

На четвъртфиналите защитаващият трофея си от миналата година тим от Варна се справи с Миньор 2015, а Локомотив Пловдив се наложи над Берое Стара Загора.

Първа част:

В началото на двубоя резултатът се движи кош за кош. Кръстомир Михов започна силно за локомотивци, като първо реализира ситуация за три точки след кош плюс фаул, а после направи атрактивна забивка. Тройка на Шоу Андерсън пък даде 4 точки аванс за пловдивчани - 12:8.

Стартови състави:

Локомотив Пловдив: Девъръл Рамзи, Томислав Минков, Кхалил Милър, Шоу Андерсън, Кръстомир Михов

Черно море Тича: Алонзо Гафни, Джелани Уотсън-Гейл, Ламонт Уест, Николай Стоянов, Георги Боянов

