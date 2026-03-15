  • 15 март 2026 | 16:48
Еван Фурние побесня, тръгна да бие фен и бе изгонен

Гардът на Олимпиакос Еван Фурние беше дисквалифициран по време на мач от гръцката лига след разгорещен сблъсък с привърженик на Паниониос.

Инцидентът се случи по време на гостуването на Олимпиакос на Паниониос в Глифада, в мач от 21-ия кръг на местния шампионат.

Случката се разигра през втората четвърт, когато Олимпиакос водеше в резултата с 28:21. Фурние реагира на реплика от страна на фен, седящ близо до игрището. След кратка словесна размяна, френската звезда се насочи агресивно към него.

Напрежението бързо ескалира, но беше овладяно благодарение на намесата на съотборниците на Фурние, най-вече на Томас Уолкъп.

В крайна сметка Фурние беше изгонен от мача, а замесеният фен също беше отстранен от залата.

Въпреки инцидента, Олимпиакос спечели срещата със 79:71 при завръщането на Александър Везенков в игра след контузия. Българинът стана най-полезен играч в срещата с КПД от 25, след като записа 25 точки и 8 борби.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook

