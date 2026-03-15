Еван Фурние побесня, тръгна да бие фен и бе изгонен

Гардът на Олимпиакос Еван Фурние беше дисквалифициран по време на мач от гръцката лига след разгорещен сблъсък с привърженик на Паниониос.

Инцидентът се случи по време на гостуването на Олимпиакос на Паниониос в Глифада, в мач от 21-ия кръг на местния шампионат.

Случката се разигра през втората четвърт, когато Олимпиакос водеше в резултата с 28:21. Фурние реагира на реплика от страна на фен, седящ близо до игрището. След кратка словесна размяна, френската звезда се насочи агресивно към него.

Напрежението бързо ескалира, но беше овладяно благодарение на намесата на съотборниците на Фурние, най-вече на Томас Уолкъп.

В крайна сметка Фурние беше изгонен от мача, а замесеният фен също беше отстранен от залата.

Въпреки инцидента, Олимпиакос спечели срещата със 79:71 при завръщането на Александър Везенков в игра след контузия. Българинът стана най-полезен играч в срещата с КПД от 25, след като записа 25 точки и 8 борби.

Βγήκε από τα ρούχα του ο Εβάν Φουρνιέ στη Γλυφάδα! Τα πήρε με φίλο του Πανιωνιου που τον έβριζε και ύψωνε το μεσαίο του δάχτυλο, πριν ανοίξει διάλογο και με την κερκίδα! Αποβληθηκαν και οι δύο #fournier #olympiacosbc pic.twitter.com/V3CrPJYBFC — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) March 15, 2026

Evan Fournier, Panionios taraftarının üzerine yürüdüğü için diskalifiye edildi 👀



pic.twitter.com/NM2zDnQ3BO https://t.co/Y8SPhBVp2q — Euroleague Time (@euroleague_time) March 15, 2026