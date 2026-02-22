Ламонт Уест е MVP на Финалната осмица на efbet Купа на България

Крилото на Черно море Тича Ламонт Уест бе избран за MVP на Финалната осмица в турнира еfbet Купа България 2026. Това се случи, след като американецът имаше ключов принос за спечеления от варненци трофей, дошъл след драматична победа във финала над Локомотив Пловдив с 88:87 в "Арена Ботевград".

След двубоя Ламонт Уест получи приза лично от една от легендите на българския баскетбол Петко Маринов.

Ламонт Уест наниза 33 точки и грабна 6 борби в първия мач на варненци в надпреварата срещу Миньор 2015. Тогава Черно море Тича победи със 105:91.

На полуфиналите срещу Балкан 203-сантиметровият играч остави на сметката на "моряците" 16 точки и 4 борби, а неговият тим надви съперника със 77:76. Уест вкара и победните два фаула в последната секунда.

Във финала срещу Локомотив Пловдив по-рано днес Ламонт Уест остави срещу името си в статистиката 20 точки, 5 борби и 1 асистенция за общо 35 минути в игра.

Снимки: Владимир Иванов