Малък фен с изненада за Черно море в Ботевград

Отборът на Черно море Тича се радва на сериозна подкрепа дори далеч от дома. Малък фен на "моряците" се възползва от снежната покривка в Ботевград и направи специална изненада за своите любимци.

Малчуганът направи снежен човек в близост до хотела на варненци, който носи и потника на актуалния носител на Купата на България, а видеото в социалните мрежи бързо стана хит.

Днес отборът на Черно море Тича се изправя срещу домакина на efbet Купа на България в полуфинална среща. Мачът е от 19:00 часа в "Арена Ботевград".

Снимки: Sportal.bg