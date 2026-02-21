Популярни
Малък фен с изненада за Черно море в Ботевград

  • 21 фев 2026 | 13:06
  • 716
  • 0

Отборът на Черно море Тича се радва на сериозна подкрепа дори далеч от дома. Малък фен на "моряците" се възползва от снежната покривка в Ботевград и направи специална изненада за своите любимци.

Малчуганът направи снежен човек в близост до хотела на варненци, който носи и потника на актуалния носител на Купата на България, а видеото в социалните мрежи бързо стана хит.

Днес отборът на Черно море Тича се изправя срещу домакина на efbet Купа на България в полуфинална среща. Мачът е от 19:00 часа в "Арена Ботевград".

