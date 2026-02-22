Пред Sportal.bg! Антонио Илиев с коментар за финала в efbet Купа на България

Отборите на Локомотив Пловдив и Черно море Тича излизат един срещу друг в спор за трофея в турнира efbet Купа на България. Срещата е днес от 18:00 часа в "Арена Ботевград", а преди това по традиция баскетболен агент №1 в България Антонио Илиев застана пред камерата на Sportal.bg, за да сподели своето мнение за предстоящия финал.

Нашият интерес беше предизвикан от това, че Илиев се похвали с 12 свои играчи, които ще вземат участие във финалния мач в Ботевград.

Той коментира силните страни на двата отбора, треньорския сблъсък между Васил Евтимов и Асен Николов, както и очакваната силна подкрепа за двата отбора от трибуните.

Интервюто с Антонио Илиев, можете да гледате в нашето видео!