Везенков с емоционално изказване: Докога ще се убиват хора, защото някой не харесва отбора, който подкрепят?

  15 март 2026 | 17:50
Александър Везенков направи разтърсващо изявление след убийството на привърженик на ПАОК в Солун. Олимпиакос постигна победа със 79:71 над Паниониос в мач от 21-ия кръг на гръцкото първенство. С този успех „червено-белите“ продължиха серията си без загуба в шампионата, записвайки 20 победи в също толкова срещи. Саша Везенков се завърна в игра след контузия, стана MVP на мача с 24 точки, а първият му коментар след срещата беше изключително емоционален.

Везенков не пожела да започне с коментар за самия мач, а пое инициативата да говори за убийството на младия фен на ПАОК в Солун. Българският национал заяви, че тази порочна практика трябва да спре и че е недопустимо млади хора да губят живота си заради клубните си пристрастия.

Трагедия разтърси гръцкия баскетбол, отложиха дерби заради убийство на фен
Трагедия разтърси гръцкия баскетбол, отложиха дерби заради убийство на фен

„Това, което се случва в Гърция е тъжно и всеки от нас, от позицията, която заема, е длъжен да говори. Докога ще се убиват хора, защото някой не харесва отбора, който подкрепят? Една майка губи детето си, чака го да се прибере, а то не се връща. Докога ще бъде проблем кой отбор подкрепяш? Всички ние носим отговорност, всеки от своята позиция, да защитим спорта. Не може всички да побеждават, но трябва да разберем – докога ще се губят млади животи в името на клубната принадлежност? Не съм компетентният орган, но прецених, че трябва да кажа тези неща. Искаме феновете в залите, но всеки трябва да осъзнае отговорностите си. В 2026 година сме, а тези неща се случват от 40 години. Жалко и несправедливо е“, коментира 30-годишният българин.

Везенков се завърна със силен мач, опашкар измъчи Олимпиакос
Везенков се завърна със силен мач, опашкар измъчи Олимпиакос

Крилото говори и за завръщането си в игра: „Бяха трудни три седмици, защото контузията в кръста е нещо, което не можеш да контролираш. Благодаря на щаба, който ми помогна. Все още не съм на 100% и ще е нужна работа, за да издържа. Важното е, че победихме. Остават два месеца, не е много време, за да завършим редовния сезон в Евролигата и да се подготвим за плейофите“.

За отбора на Паниониос: „С идването на новия треньор Паниониос се подобри, а ние имахме поредица от мачове. Тези отбори, които се борят, заслужават поздравления. Това прави продукта по-добър“.

Еван Фурние побесня, тръгна да бие фен и бе изгонен
Еван Фурние побесня, тръгна да бие фен и бе изгонен

За предстоящия мач с Фенербахче в Евролигата: „Играем срещу много физически отбор, с много борба, който чете играта много добре. Ако не си готов на 100%, не можеш да победиш Фенер. Ще имаме някои отсъстващи, както и те, но тези от нас, които сме на линия, ще дадем всичко от себе си за победата“.

За натоварената програма: „Трудно е, но това е, което обичаме да правим. Когато имахме по-малко мачове, искахме да играем повече. На мен ми харесват повечето мачове, със сигурност за треньорите е по-трудно. Това е нашата работа и трябва да я вършим възможно най-добре“.

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Еван Фурние побесня, тръгна да бие фен и бе изгонен

Еван Фурние побесня, тръгна да бие фен и бе изгонен

  • 15 март 2026 | 16:48
  • 510
  • 0
Везенков се завърна със силен мач, опашкар измъчи Олимпиакос

Везенков се завърна със силен мач, опашкар измъчи Олимпиакос

  • 15 март 2026 | 15:04
  • 6030
  • 4
Голдън Стейт подписа с ненужен в Панатинайкос

Голдън Стейт подписа с ненужен в Панатинайкос

  • 15 март 2026 | 14:21
  • 864
  • 0
Националите по плуване подкрепиха "лъвиците" на Таня Гатева в мача с Украйна

Националите по плуване подкрепиха "лъвиците" на Таня Гатева в мача с Украйна

  • 15 март 2026 | 14:07
  • 253
  • 0
Чарлз Баркли стана за смях с прогноза за Лейкърс, чака го кошмар заради Лука Дончич

Чарлз Баркли стана за смях с прогноза за Лейкърс, чака го кошмар заради Лука Дончич

  • 15 март 2026 | 13:42
  • 861
  • 0
Шарапова се снима с Лука Дончич

Шарапова се снима с Лука Дончич

  • 15 март 2026 | 12:42
  • 1686
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:0 Левски, отмениха гол на домакините

Берое 0:0 Левски, отмениха гол на домакините

  • 15 март 2026 | 17:35
  • 45853
  • 193
Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

  • 15 март 2026 | 16:22
  • 19754
  • 28
Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

  • 15 март 2026 | 17:55
  • 9110
  • 15
Барселона 3:0 Севиля, Дани Олмо заби третия

Барселона 3:0 Севиля, Дани Олмо заби третия

  • 15 март 2026 | 17:15
  • 5170
  • 28
Съставите на Ливърпул и Тотнъм, Салах оставен на пейката

Съставите на Ливърпул и Тотнъм, Салах оставен на пейката

  • 15 март 2026 | 17:36
  • 1287
  • 2
Фратрия стъпи накриво, горещо дерби в Благоевград и крушение на ЦСКА II

Фратрия стъпи накриво, горещо дерби в Благоевград и крушение на ЦСКА II

  • 15 март 2026 | 17:25
  • 40692
  • 38