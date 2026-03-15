Везенков с емоционално изказване: Докога ще се убиват хора, защото някой не харесва отбора, който подкрепят?

Александър Везенков направи разтърсващо изявление след убийството на привърженик на ПАОК в Солун. Олимпиакос постигна победа със 79:71 над Паниониос в мач от 21-ия кръг на гръцкото първенство. С този успех „червено-белите“ продължиха серията си без загуба в шампионата, записвайки 20 победи в също толкова срещи. Саша Везенков се завърна в игра след контузия, стана MVP на мача с 24 точки, а първият му коментар след срещата беше изключително емоционален.

Везенков не пожела да започне с коментар за самия мач, а пое инициативата да говори за убийството на младия фен на ПАОК в Солун. Българският национал заяви, че тази порочна практика трябва да спре и че е недопустимо млади хора да губят живота си заради клубните си пристрастия.

„Това, което се случва в Гърция е тъжно и всеки от нас, от позицията, която заема, е длъжен да говори. Докога ще се убиват хора, защото някой не харесва отбора, който подкрепят? Една майка губи детето си, чака го да се прибере, а то не се връща. Докога ще бъде проблем кой отбор подкрепяш? Всички ние носим отговорност, всеки от своята позиция, да защитим спорта. Не може всички да побеждават, но трябва да разберем – докога ще се губят млади животи в името на клубната принадлежност? Не съм компетентният орган, но прецених, че трябва да кажа тези неща. Искаме феновете в залите, но всеки трябва да осъзнае отговорностите си. В 2026 година сме, а тези неща се случват от 40 години. Жалко и несправедливо е“, коментира 30-годишният българин.

Крилото говори и за завръщането си в игра: „Бяха трудни три седмици, защото контузията в кръста е нещо, което не можеш да контролираш. Благодаря на щаба, който ми помогна. Все още не съм на 100% и ще е нужна работа, за да издържа. Важното е, че победихме. Остават два месеца, не е много време, за да завършим редовния сезон в Евролигата и да се подготвим за плейофите“.

За отбора на Паниониос: „С идването на новия треньор Паниониос се подобри, а ние имахме поредица от мачове. Тези отбори, които се борят, заслужават поздравления. Това прави продукта по-добър“.

За предстоящия мач с Фенербахче в Евролигата: „Играем срещу много физически отбор, с много борба, който чете играта много добре. Ако не си готов на 100%, не можеш да победиш Фенер. Ще имаме някои отсъстващи, както и те, но тези от нас, които сме на линия, ще дадем всичко от себе си за победата“.

За натоварената програма: „Трудно е, но това е, което обичаме да правим. Когато имахме по-малко мачове, искахме да играем повече. На мен ми харесват повечето мачове, със сигурност за треньорите е по-трудно. Това е нашата работа и трябва да я вършим възможно най-добре“.

Снимки: Imago