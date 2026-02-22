Звездите на Черно море Тича грабнаха микрофона на Sportal.bg след триумфа

Баскетболистите на Черно море Тича съвсем логично бяха в приповдигнато настроение след драматината победа с 88:87 срещу Локомотив Пловдив на финала на турнира efbet Купа на България в "Арена Ботевград". По този начин варненци защитиха трофея си от миналата година.

31

След края на срещата избраният за MVP на турнира Ламонт Уест, британският национален гард Джелани Уотсън-Гейл и свръхатлетичният Алонзо Гафни грабнаха микрофона на Sportal.bg и се позабавляваха пред камерата на нашата медия, а след това "предадоха щафетата" на Марин Маринов и Николай Стоянов. Именно Маринов показа може би най-голяма активност в необичайната за един баскетболист роля на репортер.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов