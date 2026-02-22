Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Звездите на Черно море Тича грабнаха микрофона на Sportal.bg след триумфа

Звездите на Черно море Тича грабнаха микрофона на Sportal.bg след триумфа

  • 22 фев 2026 | 22:18
  • 339
  • 0

Баскетболистите на Черно море Тича съвсем логично бяха в приповдигнато настроение след драматината победа с 88:87 срещу Локомотив Пловдив на финала на турнира efbet Купа на България в "Арена Ботевград". По този начин варненци защитиха трофея си от миналата година.

31 Локомотив Пловдив : Черно море Тича

След края на срещата избраният за MVP на турнира Ламонт Уест, британският национален гард Джелани Уотсън-Гейл и свръхатлетичният Алонзо Гафни грабнаха микрофона на Sportal.bg и се позабавляваха пред камерата на нашата медия, а след това "предадоха щафетата" на Марин Маринов и Николай Стоянов. Именно Маринов показа може би най-голяма активност в необичайната за един баскетболист роля на репортер.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Баскетбол

Ръководството на Балкан с обръщение към феновете на отбора

Ръководството на Балкан с обръщение към феновете на отбора

  • 22 фев 2026 | 21:34
  • 625
  • 1
Ламонт Уест е MVP на Финалната осмица на efbet Купа на България

Ламонт Уест е MVP на Финалната осмица на efbet Купа на България

  • 22 фев 2026 | 21:19
  • 1470
  • 0
Купата отново е "зелено-бяла"! Черно море Тича защити трофея след страхотен финал с Локомотив Пловдив

Купата отново е "зелено-бяла"! Черно море Тича защити трофея след страхотен финал с Локомотив Пловдив

  • 22 фев 2026 | 19:56
  • 15287
  • 22
efbet Купа България 2026: Най-драматичните финали в историята през последните две десетилетия

efbet Купа България 2026: Най-драматичните финали в историята през последните две десетилетия

  • 22 фев 2026 | 17:49
  • 611
  • 0
Всички носители на Купата на България при мъжете

Всички носители на Купата на България при мъжете

  • 22 фев 2026 | 17:46
  • 1291
  • 0
Ултрасите на Локо Пд и Черно море се очаква да подкрепят на живо любимците си във финала в Ботевград

Ултрасите на Локо Пд и Черно море се очаква да подкрепят на живо любимците си във финала в Ботевград

  • 22 фев 2026 | 17:32
  • 1608
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 18:42
  • 152057
  • 840
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 39761
  • 42
Веласкес: Напълно заслужено победихме

Веласкес: Напълно заслужено победихме

  • 22 фев 2026 | 19:04
  • 11146
  • 45
Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 20783
  • 48
Следете със Sportal.bg закриването на Олимпиадата: Започна частта по награждаването

Следете със Sportal.bg закриването на Олимпиадата: Започна частта по награждаването

  • 22 фев 2026 | 22:56
  • 3458
  • 0
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

  • 22 фев 2026 | 19:14
  • 26137
  • 59