Кой какво каза след напрегнатото шоу между Балкан и Черно море Тича

  • 21 фев 2026 | 22:37
  • 764
  • 0

Локомотив Пловдив и Черно море Тича се класираха за финала на турнира efbet Купа на България. В "Арена Ботевград" пловдивчани надвиха Рилски спортист със 100:99 след трилър с продължение, а след това актуалният носител на трофея Черно море Тича излъга със 77:76 домакина Балкан.

След края на драматичната победа на варненци старши треньорите на двата отбора - съответно Васил Евтимов на "моряците" и Васил Христов на ботевградчани, споделиха пред Sportal.bg мненията си за мача. Пред микрофона на нашата медия застана и капитанът на Черно море Тича Николай Стоянов.

Ето какво казаха те след края на драматичния двубой.

Снимки: Борислав Цветанов

