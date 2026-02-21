Кой какво каза след напрегнатото шоу между Балкан и Черно море Тича

Локомотив Пловдив и Черно море Тича се класираха за финала на турнира efbet Купа на България. В "Арена Ботевград" пловдивчани надвиха Рилски спортист със 100:99 след трилър с продължение, а след това актуалният носител на трофея Черно море Тича излъга със 77:76 домакина Балкан.

След края на драматичната победа на варненци старши треньорите на двата отбора - съответно Васил Евтимов на "моряците" и Васил Христов на ботевградчани, споделиха пред Sportal.bg мненията си за мача. Пред микрофона на нашата медия застана и капитанът на Черно море Тича Николай Стоянов.

Ето какво казаха те след края на драматичния двубой.

Снимки: Борислав Цветанов