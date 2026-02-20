Популярни

Звезда на Черно море стана репортер след успеха над Миньор

  • 20 фев 2026 | 20:15
  • 356
  • 0

Отборът на Черно море Тича победи със 101-95 Миньор 2015 в четвъртфинален мач от турнира efbet Купа на България, а след успеха една от звездите на "моряците" Алонзо Гафни грабна микрофона на Sportal.bg, за да направи интервю със своя съотборник Иван Карачич.

Американският баскетболист се справи доста добре в новата си роля, като засегна темата за 30-ия рожден ден на Карачич, който е днес, темите за мача с перничани, като попита и как се е отразила неговата липса.

Хърватският център пък отговори със завидно чувство за хумор на всички въпроси, а вие можете да видите това в нашето видео.

Снимки: Sportal.bg

