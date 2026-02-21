Популярни
  3. Ден 3 от efbet Купа на България: Секси подкрепа за Рилецо в полуфинал №1

  • 21 фев 2026 | 16:37
  • 856
  • 0

Турнирът efbet Купа на България продължава и днес с два полуфинални мача, а екипът на Sportal.bg отново е в "Арена Ботевград", за да ви покаже всичко по-интересно, което се случва в съботния ден.

В първия мач играят отборите на Локомотив Пловдив и Рилски спортист, а от 19:00 часа Балкан ще мери сили с Черно море Тича.

Отново поговорихме с баскетболния агент Антонио Илиев, който даде своето компетентно мнение за предстоящите мачове днес.

Баскетболистите на Рилецо се радват на секси подкрепа от трибуните в спортното съоръжение в Ботевград.

Снимки: Sportal.bg

