Ден 3 от efbet Купа на България: Секси подкрепа за Рилецо в полуфинал №1

Турнирът efbet Купа на България продължава и днес с два полуфинални мача, а екипът на Sportal.bg отново е в "Арена Ботевград", за да ви покаже всичко по-интересно, което се случва в съботния ден.
В първия мач играят отборите на Локомотив Пловдив и Рилски спортист, а от 19:00 часа Балкан ще мери сили с Черно море Тича.
Отново поговорихме с баскетболния агент Антонио Илиев, който даде своето компетентно мнение за предстоящите мачове днес.
Баскетболистите на Рилецо се радват на секси подкрепа от трибуните в спортното съоръжение в Ботевград.
Снимки: Sportal.bg