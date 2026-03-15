  3. Националите по плуване подкрепиха "лъвиците" на Таня Гатева в мача с Украйна

  • 15 март 2026 | 14:07
Националните ни състезатели по плуване, които са на лагер в Пловдив, подкрепиха женския баскетболен отбор на България в европейската квалификация срещу Украйна в събота. В зала “Колодрума” момичетата на Таня Гатева постигнаха убедителен успех с 81:66, а на трибуните бяха и плувците от различните възрастови групи.

Отново победа за "лъвиците"! България с важна крачка напред по пътя към класиране на ЕвроБаскет 2027

След края на срещата главният треньор на националните отбори по плуване Кристиян Минковски и неговите състезатели поздравиха баскетболистките и им пожелаха успех и в следващия двубой срещу Черна гора.

В агитката за мача на “лъвиците” бяха Петър Мицин и Йосиф Миладинов, както и по-младите ни плувци, които се подготвят за участие в Международните турнири “Мултинейшън”.

