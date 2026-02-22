СK към БФБ излезе със становище относно спорната ситуация от края на мача между Балкан и Черно море Тича

Съдийската комисия към Българска федерация по баскетбол взе отношение към отсъждането в края на мача между домакина Балкан и Черно море Тича в съботната полуфинална среща от турнира за efbet Купа на България. От комисията защитиха съдийското решение на терен, което даде фаул в полза на Черно море по-малко от две секунди преди края за нарушение на Константин Тошков срещу Ламонт Уест.

Уест реализира двата наказателни удара, с което донесе победата на Черно море със 77:76.

Ето становището на СK към БФБ:

"Поради предизвикания огромен интерес от изиграната вчера полуфинална среща между отборите на Черно море Тича - гр. Варна и Балкан – гр. Ботевград и постъпили многобройни запитвания от зрители за разясняване на съдийското решение относно последната ситуация от срещата, Съдийската комисия към Българската федерация по баскетбол излиза с подробно разяснение относно ситуацията.

1. Какво вижда съдията в реално време?

При 1 точка пасив за атакуващия отбор, нападателят започва движение за стрелба (отборът е и в бонус);

защитникът заема позиция пред него;

има контакт тяло в тяло и контакт с ръка;

след контакта стрелецът губи баланс.

Това автоматично задейства FIBA критерия:

Непозволен контакт, който влияе върху ритъма, скоростта, баланса и бързината (Illegal contact affecting rhythm, speed, balance or quickness).

2. Основен принцип на FIBA:

FIBA не отсъжда дали има контакт, а:

Кой създава неправилния контакт и кой получава предимство.

Вертикалност и принцип на цилиндъра (Verticality & Cylinder Principle)

3. Анализ по текстовете от правилата:

A. Легална защитна позиция (Legal guarding position)

Защитникът трябва:

да е с лице към нападателя;

да има установена правилна защитна позиция;

да не напуска своя цилиндър и да не навлиза в цилиндъра на своя противник.

В ситуацията:

позицията е установена,

но защитникът навлиза напред в тялото при самата стрелба и причинява контакт с тяло и крака;

Това нарушава принципа на вертикалност.

B. Положение на стрелба (Shooting motion) (Член 15)

Според официалния правилник на FIBA се приема, че движението за стрелба започва, когато състезателят започне непрекъснато движение към коша. Контактът се причинява, след като е спрян дрибълът и е установено притежание на топката с едната или двете ръце, т.е е започнало движението за стрелба.

Следователно: ако има неправилен контакт, то това е нарушение е по време стрелба.

C. Принцип на вертикалността (Verticality principle)

Ключов момент:

Защитникът няма право:

да се накланя напред;

да влиза с гърди/бедро;

да сваля ръце върху стрелящият състезател.

В посочената ситуация, защитникът:

не спазва принципа на вертикалност;

причинява контакт в тялото и краката.

Следователно: според правилника на FIBA, това е неправилен контакт причинен от защитника.

4. Разбирането, че подобен тип контакти/нарушения в последната секунда на даден мач не трябва да се отсъждат, е неправилно.

Непозволеният контакт е нарушение, по всяко време и при какъвто и да е резултат от срещата, ако ограничава движението, баланса, ритъма или скоростта на състезателя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АНАЛИЗ

Контактът, извършен от защитника, влияе на състезателя с топка;

защитникът нарушава цилиндъра;

нападателят е в положение на стрелба;

последващото действие с дясната ръка от страна на нападателя е реакция вследствие на първоначалния нелегален контакт от страна на защитника;

неправилният контакт трябва да бъде отсъден незабавно с цел избягване на обратна реакция от нападателя, която в повечето случаи е нарушение в нападение с възможност за нарастване до неспортсменско нарушение поради размахване на лакти и причиняване на твърд контакт. При игра в цилиндъра на нападателя не важи принципът за процес на ситуацията и търпеливо отсъждане (patient whistle – т.е. съдията изчаква развитието на ситуацията, за да види дали ще се създаде реално предимство/отнемане на предимство) преди да вземе решение.

Решение на Съдийската комисия за тази ситуация:

- Трябва да се отсъди нарушение на защитника за неправилна игра в цилиндъра на нападателя (cilinder play) - правилно отсъждане

Трудно, но правилно отсъждане

СК към БФБ".

Снимка: БФБаскетбол