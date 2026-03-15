Георги Костадинов се превърна в герой за Левски в Стара Загора - на живо след минималния успех над Берое
  Обзор на кръга в Sesame НБЛ: В челото става все по-интересно

Обзор на кръга в Sesame НБЛ: В челото става все по-интересно

Дербито между Локомотив Пловдив и Балкан беляза 24-ия кръг в Sesame Национална баскетболна лига. Миньор 2015 и Академик Бултекс 99 изнесоха драматичен мач в Перник, решен в самия край.

В първия двубой от кръга, във Варна, Черно море Тича победи Ботев Враца с 92:66. За “моряците” Алонзо Гафни даде тон с 21 точки и 9 борби. Ламонт Уест добави 16 и 5 борби.

Джелани Уотсън-Гейл се отчете с 14 точки. Цветомир Чернокожев вкара 12. Михаил Калинов бе най-резултатен за Ботев със 17 точки. Георги Герганов се разписа с 16 и 5 борби. Дейвид Хоутън регистрира 12 точки и 9 борби.

В друг двубой от петъчната програма Берое Стара Загора се върна на успешния път след четири поредни поражения след 95:89 срещу Шумен у дома. За старозагорци Дариъс Куизънбери завърши с 19 точки и 10 асистенции. Дейлън Уилямс остави срещу името си 18 и 7 борби. Милен Захариев приключи със 17 точки и 8 борби. За “жълто-зелените” Джейлън Бар бе най-добър с 30 точки и 16 борби. Костадин Лазаров се отчете с 15. Майкъл Марш остана с 14 точки и 9 борби.

Рилски спортист мина кота 100 при визитата си на Левски в София в съботната вечер след 108:68. За шампионите Александър Янев наниза 22 точки. Джонатан Дейвис го последва с 21. Мирослав Васов отбеляза 11 точки. За Левски Марио Боянов имаше 14 точки. Димитър Маринчешки (6 борби) и Стоян Кайнаров се разписаха с по 13.

В Перник, Миньор 2015 се пребори с Академик Бултекс 99 след 89:84, а успехът му дойде след серия от 5:0 в края. За перничани Остин Прайс се отчете с 24 точки, включително 5 тройки. Игор Кесар го последва с 23 и 7 борби. Лъчезар Тошков финишира с 16 точки, 6 борби и 8 асистенции. Демаркъс Шарп оформи дабъл-дабъл за пловдивчани – 29 точки и 12 борби. Джакуез Йоу вкара 23. Васил Бачев имаше 10 точки.

В дербито на 24 кръг в Sesame НБЛ Локомотив Пловдив подчини Балкан с 90:82 като гост в “Арена Ботевград”. Девъръл Рамзи бе над всички за финалиста от турнира efbet Купа България 2026 с 22 точки. Кхалил Милър записа още един дабъл-дабъл - 19 и 14 борби. Грант Сингълтън допринесе със 17 точки и 5 асистенции. За Балкан Травис Макконико завърши с 21 точки и 7 борби. Илиян Пищиков отбеляза 16. Тадж Грийн остана на крачка от двойните показатели - 13 точки и 9 борби.

Снимка: Sesame НБЛ

