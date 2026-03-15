Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  • 15 март 2026 | 14:21
  • 322
  • 0
Голдън Стейт подписа с ненужен в Панатинайкос

Голдън Стейт Уориърс ще подсили предната си линия, като привлече в състава си центъра Йомер Юртсевен с 10-дневен договор, съобщава журналистът Шамс Чарания.

Този ход идва след силното представяне на играча в G Лигата. Юртсевен се завърна в САЩ миналата седмица, след като преди това игра в Евролигата с екипа на Панатинайкос.

Турският баскетболист бързо показа качествата си, като в петък вечер записа впечатляващите 36 точки и 12 борби в мач от G Лигата с екипа на Рио Гранде Вели Вайпърс.

27-годишният център прекара част от сезон 2025/26 в гръцкия гранд Панатинайкос. В 19 мача от Евролигата Юртсевен записа средно по 6,3 точки и 3,5 борби на мач, играейки с ограничени минути в ротацията на “зелените”.

Следвай ни:

Още от Евролига

Водещи Новини

