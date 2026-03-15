Голдън Стейт подписа с ненужен в Панатинайкос

Голдън Стейт Уориърс ще подсили предната си линия, като привлече в състава си центъра Йомер Юртсевен с 10-дневен договор, съобщава журналистът Шамс Чарания.

Този ход идва след силното представяне на играча в G Лигата. Юртсевен се завърна в САЩ миналата седмица, след като преди това игра в Евролигата с екипа на Панатинайкос.

Турският баскетболист бързо показа качествата си, като в петък вечер записа впечатляващите 36 точки и 12 борби в мач от G Лигата с екипа на Рио Гранде Вели Вайпърс.

The Golden State Warriors are signing former Heat and Jazz center Omer Yurtseven to a 10-day contract, agents Keith Glass and Luke Glass tell ESPN. Yurtseven spent the season in the Euroleague before joining the G League last week, posting 36 points and 12 rebounds Friday night. pic.twitter.com/xyxP5aufMm — Shams Charania (@ShamsCharania) March 14, 2026

27-годишният център прекара част от сезон 2025/26 в гръцкия гранд Панатинайкос. В 19 мача от Евролигата Юртсевен записа средно по 6,3 точки и 3,5 борби на мач, играейки с ограничени минути в ротацията на “зелените”.