Страхотна битка и преднина за домакините в големия сблъсък в Ботевград

Черно море Тича и Балкан играят помежду си във втория полуфинал на турнира efbet Купа на България. В "Арена Ботевград" силите си мерят защитаващият трофея си от миналата година и домакинът на надпреварата. След 20 минути игра резулаттът е 47:38 за ботевградчани.

Убийствен трилър и продължение определиха първия финалист за efbet Купа на България

Вчера Черно море Тича се справи с Миньор 2015 на четвъртфиналите, а Балкан помете Спартак Плевен.

По-рано днес Локомотив Пловдив надви в изключително интересен мач след продължение шампиона Рилски спортист със 100:99.

Първа част:

Черно море поведе с 6:2 в самото начало на мача, но домакините бързо се доближиха на точка при 7:8. Резултатът в началните минути се движи кош за кош, а 2:56 минути преди края на първата част варненци имат минимален аванс - 17:15. Резултатът мина през равенства 17:17, 19:19 и 21:21, но тройка на Георги Боянов срещу бившия му тим даде 3 точки аванс на "моряците" след 10 минути игра - 24:21.

Втора част:

Серия от 5 поредни точки на домакините им позволи да изравнят за 26:26, а Черно море отговори със страхотна забивка на Алонзо Гафни, дошла след асистенция на Марин Маринов. Появилият се в игра за Балкан Андрей Иванов пък изглежда страдаше от физически проблем и бе сменен от Демонд Робинсън. Именно кош на Иванов секунди по-рано донесе предимство от точка на ботевградчани - 31:30. Серия от 7:0 за Балкан позволи на домакините да поведат с 39:34 към края на първото полувреме, като Константин Тошков се разигра за ботевградчани в тези минути. Николай Грозев връхлетя върху Георги Боянов и Ловеча се свлече на земята, но след това се изправи на крака. Ламонт Уест пък после бе точен на два пъти от линията за наказателни удари - 38:39.

Николай Стоянов пропусна три поредни фаула за варненци, а Джоунс Пагенкопф се разигра за балкан и преднината на домакините стана 7 точки - 45:38. Илиян Пищиков пък завърши със сирената последната атака на Балкан за първото полувреме и след 20 минути игра воденият от Васил Христов отбор води с 47:38 в резултата. 24:14 за домакините във втория период.

Стартови състави:

Черно море Тича: Джелани Уотсън-Гейл, Ламонт Уест, Николай Стоянов, Иван Карачич, Георги Боянов

Балкан: Джамари Блекмън, Демонд Робинсън, Илиян Пищиков, Джоунс Пагенкопф, Димитър Димитров

