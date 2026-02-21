Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Резерва изстреля ЦСКА в Топ 3 срещу Славия с фамозен гол - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Страхотна битка и преднина за домакините в големия сблъсък в Ботевград

Страхотна битка и преднина за домакините в големия сблъсък в Ботевград

  • 21 фев 2026 | 19:53
  • 1742
  • 0

Черно море Тича и Балкан играят помежду си във втория полуфинал на турнира efbet Купа на България. В "Арена Ботевград" силите си мерят защитаващият трофея си от миналата година и домакинът на надпреварата. След 20 минути игра резулаттът е 47:38 за ботевградчани.

Убийствен трилър и продължение определиха първия финалист за efbet Купа на България
Убийствен трилър и продължение определиха първия финалист за efbet Купа на България

Вчера Черно море Тича се справи с Миньор 2015 на четвъртфиналите, а Балкан помете Спартак Плевен.

По-рано днес Локомотив Пловдив надви в изключително интересен мач след продължение шампиона Рилски спортист със 100:99.

Първа част:

Черно море поведе с 6:2 в самото начало на мача, но домакините бързо се доближиха на точка при 7:8. Резултатът в началните минути се движи кош за кош, а 2:56 минути преди края на първата част варненци имат минимален аванс - 17:15. Резултатът мина през равенства 17:17, 19:19 и 21:21, но тройка на Георги Боянов срещу бившия му тим даде 3 точки аванс на "моряците" след 10 минути игра - 24:21.

Втора част:

Серия от 5 поредни точки на домакините им позволи да изравнят за 26:26, а Черно море отговори със страхотна забивка на Алонзо Гафни, дошла след асистенция на Марин Маринов. Появилият се в игра за Балкан Андрей Иванов пък изглежда страдаше от физически проблем и бе сменен от Демонд Робинсън. Именно кош на Иванов секунди по-рано донесе предимство от точка на ботевградчани - 31:30. Серия от 7:0 за Балкан позволи на домакините да поведат с 39:34 към края на първото полувреме, като Константин Тошков се разигра за ботевградчани в тези минути. Николай Грозев връхлетя върху Георги Боянов и Ловеча се свлече на земята, но след това се изправи на крака. Ламонт Уест пък после бе точен на два пъти от линията за наказателни удари - 38:39.

5 Черно море Тича : Балкан

Николай Стоянов пропусна три поредни фаула за варненци, а Джоунс Пагенкопф се разигра за балкан и преднината на домакините стана 7 точки - 45:38. Илиян Пищиков пък завърши със сирената последната атака на Балкан за първото полувреме и след 20 минути игра воденият от Васил Христов отбор води с 47:38 в резултата. 24:14 за домакините във втория период.

Стартови състави:

Черно море Тича: Джелани Уотсън-Гейл, Ламонт Уест, Николай Стоянов, Иван Карачич, Георги Боянов

Балкан: Джамари Блекмън, Демонд Робинсън, Илиян Пищиков, Джоунс Пагенкопф, Димитър Димитров

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Ден 3 от efbet Купа на България: Сериозна подкрепа за Черно море, лудост в "Арена Ботевград"

Ден 3 от efbet Купа на България: Сериозна подкрепа за Черно море, лудост в "Арена Ботевград"

  • 21 фев 2026 | 19:08
  • 4087
  • 3
Второто издание на Volkswagen Cup събра 8 отбора и близо 1000 души в баскетболната зала

Второто издание на Volkswagen Cup събра 8 отбора и близо 1000 души в баскетболната зала

  • 21 фев 2026 | 15:16
  • 1113
  • 0
Убийствен трилър и продължение определиха първия финалист за efbet Купа на България

Убийствен трилър и продължение определиха първия финалист за efbet Купа на България

  • 21 фев 2026 | 18:01
  • 5933
  • 2
Малък фен с изненада за Черно море в Ботевград

Малък фен с изненада за Черно море в Ботевград

  • 21 фев 2026 | 13:06
  • 1054
  • 0
Денвър Нъгетс вкара 157 точки при победата си над Портланд и счупи рекорд

Денвър Нъгетс вкара 157 точки при победата си над Портланд и счупи рекорд

  • 21 фев 2026 | 10:02
  • 1334
  • 0
Скандал в Сърбия! Съдиите напуснаха терена в последната четвърт на мач на Партизан

Скандал в Сърбия! Съдиите напуснаха терена в последната четвърт на мач на Партизан

  • 20 фев 2026 | 23:49
  • 3139
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 63982
  • 350
Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58
  • 1605
  • 2
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 39805
  • 55
Осасуна 0:0 Реал Мадрид, дузпа за домакините

Осасуна 0:0 Реал Мадрид, дузпа за домакините

  • 21 фев 2026 | 19:30
  • 2504
  • 33
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 42228
  • 83
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 6595
  • 9