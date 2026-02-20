Популярни
Реал Мадрид обяви за нов проблем в отбрана

  • 20 фев 2026 | 19:55
  • 1037
  • 1

Проблемите с контузени играчи в Реал Мадрид се увеличават, след като и централният защитник Дийн Хаусен се присъедини към лазарета. Бранителят не взе участие в последната тренировка преди двубоя с Осасуна заради дискомфорт и в крайна сметка няма да вземе участие в двубоя.

"След тестове, проведени днес на нашия играч Дийн Хаусен от Медицинските служби на Реал Мадрид, той е диагностициран с мускулна травма в десния прасец. Възстановяването му ще бъде наблюдавано", написаха от "лос бланкос".

Според информациите испанският национал ще пропусне не само срещата с Осасуна, но е и под въпрос за реванша с Бенфика във втория плейоф от Шампионската лига срещу Бенфика следващата сряда. Очаква се той да е аут от игра между 5 и 7 дни.

Реал Мадрид ще отпътува за Памплона днес след вечерната си тренировка във Валдебебас. Другите сигурни отсъстващи от състава на Алваро Арбеола за срещата от Ла Лига са Едер Милитао, Джуд Белингам и Родриго, които продължават да се възстановяват от своите травми.

Това е четвъртият здравословен проблем за Дийн Хаусен от началото на сезона, като заради мускулни проблеми той пропусна и други срещи на Реал Мадрид от началото на сезона.

Снимки: Imago

