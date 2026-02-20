Реал Мадрид обяви за нов проблем в отбрана

Проблемите с контузени играчи в Реал Мадрид се увеличават, след като и централният защитник Дийн Хаусен се присъедини към лазарета. Бранителят не взе участие в последната тренировка преди двубоя с Осасуна заради дискомфорт и в крайна сметка няма да вземе участие в двубоя.

Арбелоа: Ако Винисиус бе казал, че не иска да продължи мача в Лисабон, всички щяхме да го последваме

"След тестове, проведени днес на нашия играч Дийн Хаусен от Медицинските служби на Реал Мадрид, той е диагностициран с мускулна травма в десния прасец. Възстановяването му ще бъде наблюдавано", написаха от "лос бланкос".

Parte médico de Huijsen. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 20, 2026

Според информациите испанският национал ще пропусне не само срещата с Осасуна, но е и под въпрос за реванша с Бенфика във втория плейоф от Шампионската лига срещу Бенфика следващата сряда. Очаква се той да е аут от игра между 5 и 7 дни.

Реал Мадрид ще отпътува за Памплона днес след вечерната си тренировка във Валдебебас. Другите сигурни отсъстващи от състава на Алваро Арбеола за срещата от Ла Лига са Едер Милитао, Джуд Белингам и Родриго, които продължават да се възстановяват от своите травми.

🚨 NEW: Dean Huijsen could be back for the Benfica game.



He is a doubt. @JLSanchez78 pic.twitter.com/a0ZNxcy9Wv — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 20, 2026

Това е четвъртият здравословен проблем за Дийн Хаусен от началото на сезона, като заради мускулни проблеми той пропусна и други срещи на Реал Мадрид от началото на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Imago