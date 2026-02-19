Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас даде интервю за вестник ABC, в което коментира актуални теми от света на футбола. Краят на Суперлигата, сравненията с Премиър лийг, „случаят Негреира“... Той говори за всичко и за всички.

Относно твърденията на Реал Мадрид, че са спечелили от провала на проекта за Суперлига, Тебас коментира: „Това е версията на „говорителите“. [...] Аз виждам по-скоро капитулация. [...] Когато казвам, че Флорентино Перес (президентът на Реал - бел.ред.) никога не губи, имам предвид, че дори и да е загубил, дори и да е отстъпил, той винаги представя на своите официални „говорители“ такава версия на събитията, че да създаде впечатлението, че е спечелил. [...] Той изгражда пред своите хора разказ, че е победил, но аз не виждам да е спечелил, далеч съм от тази мисъл.“

На въпроса „Как така Ла Лига няма механизми да се защити от случай като този с Негреира?“, Тебас отговаря: „Защото сме правова държава и правилата са такива, каквито са. [...] Освен това има и въпрос, свързан със Закона за спорта, който не аз съм създал, и който предвижда тригодишна давност за подобни деяния. Аз съм се застъпвал давността за такъв тип престъпления да бъде много по-дълга. Но също така е ясно, че Барселона не е плащал на съдии, както изглежда се опитват да представят нещата.“

„Да се твърди, че са били купувани рефери и че ако не са отсъдили дузпа за Винисиус Жуниор в Памплона, вината е на Негреира, както, ако не се лъжа, каза Флорентино на едно събрание на членовете... С това съм абсолютно несъгласен, защото не е така. Фактите трябва да бъдат съдени, те се разглеждат в момента и правосъдието в наказателноправен аспект ще вземе решение“, продължава той пред ABC.

Тебас коментира пред ABC и непрестанните сравнения с английската Премиър лийг: „Дразни ме, защото това е огромно невежество. Все едно се състезаваме с една и съща кола. Сякаш Алонсо, по времето когато караше за Минарди, е трябвало да спечели световния шампионат. Англия е страна със 70 милиона жители, с 30% по-висок доход на глава от населението от Испания, с много по-голямо проникване на платената телевизия... Това са две различни реалности. Защо не ни сравняват с Германия, Италия или Франция, след като сме пред тях?“

На въпроса дали е фен на „белите“, той отговори с „да, разбира се“, и обясни по-подробно: „Да си фен на Реал не означава да следваш като Месия президента на клуба, който и да е той в дадения момент.“

Накрая, относно причините да не бъде показано спирането на играта от футболистите в знак на протест срещу мача в Маями, той каза: „Тук обектът е футболният мач. Вижте, не е нормално играта да спре за 10 секунди и целият свят да гледа това, а ние на всичкото отгоре да сме длъжни да го покажем. [...] Някой гол фен, който е нахлул на терена, също не сме го показвали, за да не обиколи света. Трябва ли да показваме и този, който тича по терена с развян член? Не, разбира се, всеки трябва да взима решения, така че продуктът му да има възможно най-висока стойност. Но няма контрол над медиите.“