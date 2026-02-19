Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

  • 19 фев 2026 | 14:29
  • 116
  • 0
Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас даде интервю за вестник ABC, в което коментира актуални теми от света на футбола. Краят на Суперлигата, сравненията с Премиър лийг, „случаят Негреира“... Той говори за всичко и за всички.

Относно твърденията на Реал Мадрид, че са спечелили от провала на проекта за Суперлига, Тебас коментира: „Това е версията на „говорителите“. [...] Аз виждам по-скоро капитулация. [...] Когато казвам, че Флорентино Перес (президентът на Реал - бел.ред.) никога не губи, имам предвид, че дори и да е загубил, дори и да е отстъпил, той винаги представя на своите официални „говорители“ такава версия на събитията, че да създаде впечатлението, че е спечелил. [...] Той изгражда пред своите хора разказ, че е победил, но аз не виждам да е спечелил, далеч съм от тази мисъл.“

УЕФА се разбра с Реал Мадрид и сложи край на проекта за Суперлига
УЕФА се разбра с Реал Мадрид и сложи край на проекта за Суперлига

На въпроса „Как така Ла Лига няма механизми да се защити от случай като този с Негреира?“, Тебас отговаря: „Защото сме правова държава и правилата са такива, каквито са. [...] Освен това има и въпрос, свързан със Закона за спорта, който не аз съм създал, и който предвижда тригодишна давност за подобни деяния. Аз съм се застъпвал давността за такъв тип престъпления да бъде много по-дълга. Но също така е ясно, че Барселона не е плащал на съдии, както изглежда се опитват да представят нещата.“

„Да се твърди, че са били купувани рефери и че ако не са отсъдили дузпа за Винисиус Жуниор в Памплона, вината е на Негреира, както, ако не се лъжа, каза Флорентино на едно събрание на членовете... С това съм абсолютно несъгласен, защото не е така. Фактите трябва да бъдат съдени, те се разглеждат в момента и правосъдието в наказателноправен аспект ще вземе решение“, продължава той пред ABC.

Тебас коментира пред ABC и непрестанните сравнения с английската Премиър лийг: „Дразни ме, защото това е огромно невежество. Все едно се състезаваме с една и съща кола. Сякаш Алонсо, по времето когато караше за Минарди, е трябвало да спечели световния шампионат. Англия е страна със 70 милиона жители, с 30% по-висок доход на глава от населението от Испания, с много по-голямо проникване на платената телевизия... Това са две различни реалности. Защо не ни сравняват с Германия, Италия или Франция, след като сме пред тях?“

Шефът на Ла Лига веднага нападна Перес: Преди 90 дни твърдеше друго
Шефът на Ла Лига веднага нападна Перес: Преди 90 дни твърдеше друго

На въпроса дали е фен на „белите“, той отговори с „да, разбира се“, и обясни по-подробно: „Да си фен на Реал не означава да следваш като Месия президента на клуба, който и да е той в дадения момент.“

Накрая, относно причините да не бъде показано спирането на играта от футболистите в знак на протест срещу мача в Маями, той каза: „Тук обектът е футболният мач. Вижте, не е нормално играта да спре за 10 секунди и целият свят да гледа това, а ние на всичкото отгоре да сме длъжни да го покажем. [...] Някой гол фен, който е нахлул на терена, също не сме го показвали, за да не обиколи света. Трябва ли да показваме и този, който тича по терена с развян член? Не, разбира се, всеки трябва да взима решения, така че продуктът му да има възможно най-висока стойност. Но няма контрол над медиите.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Два от фаворитите в Лигата на конференциите трябва да минат през плейофния кръг

Два от фаворитите в Лигата на конференциите трябва да минат през плейофния кръг

  • 19 фев 2026 | 07:20
  • 4570
  • 1
Непредвидими сблъсъци в Лига Европа

Непредвидими сблъсъци в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 07:01
  • 3995
  • 2
Трент Александър-Арнолд е готов да се върне в Ливърпул

Трент Александър-Арнолд е готов да се върне в Ливърпул

  • 19 фев 2026 | 05:53
  • 14805
  • 22
Официално: Хабиб Бей е новият треньор на Марсилия

Официално: Хабиб Бей е новият треньор на Марсилия

  • 19 фев 2026 | 05:35
  • 5204
  • 8
Треньорът на Карабах: Нюкасъл ни прати в нокдаун

Треньорът на Карабах: Нюкасъл ни прати в нокдаун

  • 19 фев 2026 | 05:09
  • 3885
  • 0
Иван Леко: Много отбори щяха да се предадат при 0:2 срещу Атлетико

Иван Леко: Много отбори щяха да се предадат при 0:2 срещу Атлетико

  • 19 фев 2026 | 04:47
  • 3058
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 10573
  • 12
Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 12678
  • 52
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 1450
  • 0
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Лошото време отложи финалите във въздушната акробатика

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Лошото време отложи финалите във въздушната акробатика

  • 19 фев 2026 | 14:37
  • 11886
  • 1
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 6758
  • 5
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 14603
  • 12