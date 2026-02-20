Моуриньо: Не е лесно да контролираш емоциите си

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо даде интервю за клубната телевизия. В него той говори за случилото се на мача с Реал Мадрид, но без да влиза в подробности. Специалистът заяви, че двубоят е бил напрегнат и това е една от причините да се стигне до нерви и сблъсъци.

“Мачът беше наистина изключително натоварващ във всички аспекти. До 50-ата минута беше мач с максимални изисквания, както от физическа, така и от тактическа гледна точка, и концентрацията, която трябва да имаш, за да играеш мач на такова ниво. Но не мога да не призная, че от 51-ата минута досега, и това няма да приключи с нашия разговор, не е лесно да се управлява емоционално случилото се и това, което продължава да се случва. Но утре има мач, важен мач, който за нашите амбиции и мечти е от съществено значение да спечелим, и трябва да се фокусираме и да се опитаме да играем на най-високо ниво”, сподели Моуриньо.

🚨 José Mourinho on the game against Real Madrid:



"The match was truly demanding in all its facets. Up to the 50th minute it was a great game, very demanding from a physical, tactical, and concentration standpoint.”



"From the 51st minute until now and it won’t end with this… pic.twitter.com/NYOVW2M6qa — Madrid Universal (@MadridUniversal) February 20, 2026

Срещата ще се запомни с расисткия скандал, свързан с Винисиус, който обвини Престиани, че го е обиждал на расистка основа. След двубоя Моуриньо обвини Винисиус за начина, по който отпразнува гола си. Португалецът бе засипан от критики от мнозина от футболния свят, които се изказаха в защита на бразилеца.