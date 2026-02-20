Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Моуриньо: Не е лесно да контролираш емоциите си

Моуриньо: Не е лесно да контролираш емоциите си

  • 20 фев 2026 | 16:32
  • 558
  • 0

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо даде интервю за клубната телевизия. В него той говори за случилото се на мача с Реал Мадрид, но без да влиза в подробности. Специалистът заяви, че двубоят е бил напрегнат и това е една от причините да се стигне до нерви и сблъсъци.

“Мачът беше наистина изключително натоварващ във всички аспекти. До 50-ата минута беше мач с максимални изисквания, както от физическа, така и от тактическа гледна точка, и концентрацията, която трябва да имаш, за да играеш мач на такова ниво. Но не мога да не призная, че от 51-ата минута досега, и това няма да приключи с нашия разговор, не е лесно да се управлява емоционално случилото се и това, което продължава да се случва. Но утре има мач, важен мач, който за нашите амбиции и мечти е от съществено значение да спечелим, и трябва да се фокусираме и да се опитаме да играем на най-високо ниво”, сподели Моуриньо.

Срещата ще се запомни с расисткия скандал, свързан с Винисиус, който обвини Престиани, че го е обиждал на расистка основа. След двубоя Моуриньо обвини Винисиус за начина, по който отпразнува гола си. Португалецът бе засипан от критики от мнозина от футболния свят, които се изказаха в защита на бразилеца.

Гуардиола: Не знам какво ще се случи в оставащите 12 мача, единствената ми грижа е Нюкасъл

Луис Енрике: Не помня мач, в който да не сме имали проблеми срещу подобен съперник

Компани също взе отношение за расисткия скандал с Винисиус и разкритикува Моуриньо

Гласнер може и да не довърши сезона в Кристъл Палас

Нови арести в Турция

Радост в Барселона: Гави най-сетне поднови тренировки

Официално: Левски подписа с новия си защитник

Черно море 0:0 Ботев (Враца)

ЦСКА се раздели с ненужен халф

Аржентинец се приближава до ЦСКА

Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

