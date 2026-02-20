Популярни
  Роби Кийн: Не заслужавахме да загубим

Роби Кийн: Не заслужавахме да загубим

  • 20 фев 2026 | 00:27
  • 317
  • 1

Наставникът на Ференцварош Роби Кийн каза след поражението с 1:2 от Лудогорец, че неговият тим не е заслужавал да загуби предвид създадените положения.

"Не заслужавахме да загубим от гледна точка на положенията, които имахме. Можехме да предотвратим техните голове. Получихме гол, върнахме се и имахме три положения. Когато не вкарваш, няма как да спечелиш. Техният втори гол беше много хубав. Трябва да създадем много положения на реванша, това е. Хубаво е да създаваш толкова много положения като гост, но трябва да ги вкарваш. Разочаровани сме, но това е първото полувреме. Казах на играчите, че трябва да се представят по-добре. Но това е само почивката", каза именитият бивш нападател на Тотнъм.

