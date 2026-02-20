Популярни
  3. Дуа: Още не сме си свършили работата

Дуа: Още не сме си свършили работата

  • 20 фев 2026 | 00:11
Нападателят на Лудогорец Квадво Дуа бе доволен от победата с 2:1 над Ференцварош. Швейцарецът обаче е на мнение, че “орлите” имат още доста работа, за да могат да отстранят унгарците.

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

“Беше много важно да спечелим у дома. Не сме си свършили работата, но сме щастливи. Не сме имали психологически проблеми от предишните мачове с Ференцварош, но сме щастливи, че спечелихме. Възстановен съм, не съм контузен, така че съм просто радостен”, каза Дуа.

