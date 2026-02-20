Популярни
  Лудогорец
  2. Лудогорец
  Алмейда: Това ни беше най-добрият мач срещу Ференцварош

Алмейда: Това ни беше най-добрият мач срещу Ференцварош

  • 20 фев 2026 | 00:55
  • 334
  • 0

Бранителят на Лудогорец Диниш Алмейда бе доволен от победата с 2:1 над Ференцварош. Защитникът е на мнение, че успехът днес е бил най-добрият мач срещу унгарците този сезон.

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

“Беше добър резултат. Победихме в първия мач и сега отиваме в Будапеща, за да се класираме. Трябва да направим добър мач, като през второто полувреме. Поучили сме се от загубите. Това може би беше най-добрият двубой срещу тях този сезон. Ще отидем в Унгария с решения срещу тях”, каза Алмейда.

