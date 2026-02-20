Алмейда: Това ни беше най-добрият мач срещу Ференцварош

Бранителят на Лудогорец Диниш Алмейда бе доволен от победата с 2:1 над Ференцварош. Защитникът е на мнение, че успехът днес е бил най-добрият мач срещу унгарците този сезон.

“Беше добър резултат. Победихме в първия мач и сега отиваме в Будапеща, за да се класираме. Трябва да направим добър мач, като през второто полувреме. Поучили сме се от загубите. Това може би беше най-добрият двубой срещу тях този сезон. Ще отидем в Унгария с решения срещу тях”, каза Алмейда.