Чочев: Трябва да допуснем по-малко грешки от днес, за да продължим

Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев бе доволен от победата с 2:1 над Ференцварош. Полузащитникът е на мнение, че “орлите” са имали и малко късмет, тъй като унгарците не са се възползвали добре от положенията си.

“Труден реванш престои. Беше добре за самочувствие, тъй като и в другите срещи с тях играхме добре, но не успяхме да победим. Дано покажем добро лице, за да ги остраним. Трябва да допсунем по-малко грешки от днес. Понякога трябва да имаш и шанс. Може би имахме малко късмет, защото те имаха шансове, които не вкараха”, каза Чочев.