Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Чочев: Трябва да допуснем по-малко грешки от днес, за да продължим

Чочев: Трябва да допуснем по-малко грешки от днес, за да продължим

  • 20 фев 2026 | 00:21
  • 206
  • 0
Чочев: Трябва да допуснем по-малко грешки от днес, за да продължим

Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев бе доволен от победата с 2:1 над Ференцварош. Полузащитникът е на мнение, че “орлите” са имали и малко късмет, тъй като унгарците не са се възползвали добре от положенията си.

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

“Труден реванш престои. Беше добре за самочувствие, тъй като и в другите срещи с тях играхме добре, но не успяхме да победим. Дано покажем добро лице, за да ги остраним. Трябва да допсунем по-малко грешки от днес. Понякога трябва да имаш и шанс. Може би имахме малко късмет, защото те имаха шансове, които не вкараха”, каза Чочев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 33138
  • 242
Дунав инвестира в силен трансфер, кадър на Лудогорец се озова при "драконите"

Дунав инвестира в силен трансфер, кадър на Лудогорец се озова при "драконите"

  • 19 фев 2026 | 19:52
  • 3319
  • 2
БФС покани методиста на Янтра за регионалната селекция

БФС покани методиста на Янтра за регионалната селекция

  • 19 фев 2026 | 18:56
  • 1054
  • 1
Илиан Илиев обяви групата за мача с Ботев (Враца), капитанът се завръща

Илиан Илиев обяви групата за мача с Ботев (Враца), капитанът се завръща

  • 19 фев 2026 | 18:26
  • 834
  • 0
Феновете помагат за почистване на стадиона в Добрич

Феновете помагат за почистване на стадиона в Добрич

  • 19 фев 2026 | 16:40
  • 1394
  • 0
Валери Свиленов за готовността и амбициите на Ботев (Ихтиман)

Валери Свиленов за готовността и амбициите на Ботев (Ихтиман)

  • 19 фев 2026 | 16:16
  • 777
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 33138
  • 242
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 2172
  • 0
Хьогмо: Спечелихме с воля

Хьогмо: Спечелихме с воля

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 905
  • 0
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 13839
  • 5
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 11151
  • 1
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 4108
  • 3