Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Сон: Имах късмет, нищо не е свършило

Сон: Имах късмет, нищо не е свършило

  • 20 фев 2026 | 00:21
  • 194
  • 0

Авторът на победния гол за Лудогорец срещу Ференцварош - испанският защитник Сон, предупреди своите съотборници, че успехът с 2:1 не гарантира преминаване в следващия кръг.

"Много рядко са тези голове. Имах късмет да го вкарам. Много съм доволен от победата и гола. Мачът беше много равностоен и се реши с този гол. Имахме късмет, че вкарахме и победихме. Все още нищо не е свършило, имаме втори мач, но е важно, защото е едно действие, показващо, че отборът израства. Имаме увереност. Видя се по начина, по който отборът игра.

Смятам, че работата е свършена на 50%. Имаме мач там и трябва да покажем същата мотивация и битка, за да стигнем до следващата фаза", каза Сон.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 33150
  • 242
Дунав инвестира в силен трансфер, кадър на Лудогорец се озова при "драконите"

Дунав инвестира в силен трансфер, кадър на Лудогорец се озова при "драконите"

  • 19 фев 2026 | 19:52
  • 3319
  • 2
БФС покани методиста на Янтра за регионалната селекция

БФС покани методиста на Янтра за регионалната селекция

  • 19 фев 2026 | 18:56
  • 1054
  • 1
Илиан Илиев обяви групата за мача с Ботев (Враца), капитанът се завръща

Илиан Илиев обяви групата за мача с Ботев (Враца), капитанът се завръща

  • 19 фев 2026 | 18:26
  • 834
  • 0
Феновете помагат за почистване на стадиона в Добрич

Феновете помагат за почистване на стадиона в Добрич

  • 19 фев 2026 | 16:40
  • 1394
  • 0
Валери Свиленов за готовността и амбициите на Ботев (Ихтиман)

Валери Свиленов за готовността и амбициите на Ботев (Ихтиман)

  • 19 фев 2026 | 16:16
  • 777
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 33150
  • 242
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 2189
  • 0
Хьогмо: Спечелихме с воля

Хьогмо: Спечелихме с воля

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 907
  • 0
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 13840
  • 5
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 11153
  • 1
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 4108
  • 3