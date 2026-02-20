Сон: Имах късмет, нищо не е свършило

Авторът на победния гол за Лудогорец срещу Ференцварош - испанският защитник Сон, предупреди своите съотборници, че успехът с 2:1 не гарантира преминаване в следващия кръг.

"Много рядко са тези голове. Имах късмет да го вкарам. Много съм доволен от победата и гола. Мачът беше много равностоен и се реши с този гол. Имахме късмет, че вкарахме и победихме. Все още нищо не е свършило, имаме втори мач, но е важно, защото е едно действие, показващо, че отборът израства. Имаме увереност. Видя се по начина, по който отборът игра.

Смятам, че работата е свършена на 50%. Имаме мач там и трябва да покажем същата мотивация и битка, за да стигнем до следващата фаза", каза Сон.