Бастони: Човек има правото да прави грешки, но трябва и да си ги признава

Защитникът на Интер Алесандро Бастони използва пресконференцията си преди мача с Бодьо/Глимт в Шампионската лига, за да коментира за първи път предизвикания от него червен картон при победата с 3:2 в дербито с Ювентус, който доведе до голяма полемика в Италия. Пред журналистите той призна, че е прекалил с реакцията си при изгонването на противниковия бранител Пиер Калюлю.

Бастони получил смъртни заплахи след дербито с Ювентус

“Исках да дойда тук, защото много, много повече неща се случиха, отколкото бих могъл да си помисля или представя след събота. Изчаках няколко дни, за да осмисля случилото се. Това, което усетих, беше контакт с ръката ми, който беше подчертан, когато го изгледах след това. Тук съм, за да поема отговорност. Това, за което съжалявам, е последвалото ми поведение. Човек има правото да прави грешки, но също така е длъжен и да ги признава. Ето защо съм тук. Съжалявам, че реагирах така, и е редно да си го призная. Въпреки това моите кариера и характер не бива да се определят от подобен инцидент.

Bastoni on the Kalulu red card in Inter–Juve:



“I exaggerated the contact, I admit it. What disappointed me was my reaction after.



Everyone makes mistakes, the right thing is to admit them.”



📰 Sky pic.twitter.com/ySKheK2BEk — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 17, 2026

Не мислех, че с това ще предизвикам толкова шум. Забелязах много лицемерие и чух анализатори да казват неща, които не бива да бъдат казвани на земята. Благодаря на тези, които просто ме нарекоха глупав и се спряха дотам. Психически се справям доста добре. Същото се случи в обратната посока, когато Ливърпул получиха дузпа срещу нас, но Флориан Виртц не беше подложен на същото осъждане като мен, въпреки че се хвърли на земята. Всъщност Кристиан Киву ми каза, че тогава вината е била моя, защото съм принудил съдията да вземе решение. Сега наистина искам да изляза на терена. Не съм компрометиран физически или психически, така че съм готов да играя”, коментира Бастони.

“Against Liverpool no one was outraged by (Florian Wirtz) throwing himself, in fact Chivu told me it was my fault for forcing the referee to make a decision.”



Alessandro Bastoni 👀 pic.twitter.com/zKxcR9jJmS — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 17, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago