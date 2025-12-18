Популярни
Клоп посочи четиримата най-добри треньори за всички времена

  • 18 дек 2025 | 14:03
Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп назова четиримата най-добри треньори за всички времена, чиито лица би поставил на своя треньорски Маунт Ръшмор. Той се спря на Йохан Кройф, Джосеп Гуардиола, сър Алекс Фъргюсън и Бил Шанкли.

"Това е моят Маунт Ръшмор от футболни треньори. Всъщност е много трудно да посочиш само четирима, но ще се опитам. Йохан Кройф е най-влиятелният футболен треньор, за когото съм чувал. Начинът, по който той виждаше футбола, начинът, по който разбираше футбола, е просто несравним. Може да се каже абсолютно същото за Пеп Гуардиола. Аз се изправих срещу него и знам колко трудно беше.

Сега наистина става трудно. Нека да се спрем на най-успешният мениджър за всички времена и човек, когото наистина харесвам - сър Алекс Фъргюсън. И тук вече ми е много трудно да реша. Карло Анчелоти е в ума ми. Бил Шанкли, Боб Пейсли - толкова много съм чувал за тях, но никога не съм ги виждал. Но да, искам да видя Бил Шанкли на моят Маунт Ръшмор", заяви Клоп.

