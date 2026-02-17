Челси продава трима бранители, за да събере пари за Мурило

Челси се надява да се раздели с Тосин Адарабиойо, Беноа Бадиашил и Тверо Чалоба, за да осигури средства за привличането на Мурило от Нотингам Форест. Клубът от Западен Лондон отдавна следи 23-годишния бразилец и има сериозен интерес да го добави към състава си през лятото.

Според TeamTalk, Челси планира сериозна реорганизация в отбраната си и е отворен за оферти за Адарабиойо, Бадиашил и Чалоба. Сделката за бразилеца обаче няма да бъде лесна, тъй като Ливърпул също проявява интерес към подписа му, възползвайки се от затрудненото положение на Форест.

Мърсисайдци вече успяха да изпревари Челси в битката за подписа на Жереми Жаке, който ще се пристигне на "Анфийлд" от Рен през лятото срещу сума от около 60 милиона паунда.

Мурило пък прави поредния си стабилен сезон с екипа на Нотигнам. Той има 25 мача и 1 гол във всички турнири от началото на кампанията. Пазарната цена на бразилеца в момента е между 50 и 60 млн. евро, но Форест със сигурност ще поискат по-голяма сума, за да се разделят с един от най-важните си играчи.

Снимки: Imago