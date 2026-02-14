Старото ръководство на Ботев (Пловдив) с декларация за бъдещи приходи в клуба

Сериозни финансови постъпления трябва да постъпят в касата на Ботев (Пловдив). Това твърди старото ръководство на най-стария роден футболен клуб в декларация, цитирана от БТА във вечерта на днешния 14-и февруари (събота). Според Антон Зингаревич и служителите приходите ще дойдат на първо място от сделката за Точукву Нади от Зюлте Варегем във френския колос Марсилия. След това пък ще дойдат средства и от ЦСКА за Джеймс Ето'о, от което се очакват редица бонуси. Посочени са и редица други приходи от продажба на футболисти.

“До привържениците на ПФК Ботев Пловдив



Уважаеми привърженици на футболен клуб Ботев Пловдив,



Във връзка с продължаващото експлоатиране на темата за „подводните камъни“, завещани от г-н Антон Зингаревич на настоящото ръководство на ПФК Ботев АД, бихме искали да запознаем обществеността с няколко факта, които до този момент, вероятно случайно, не са включени в списъка с „тежести“, оставени от предходното управление на клуба.



Тъй като и до днес се спекулира относно огромните задължения, които настоящата управа на ПФК Ботев АД е наследила, включително такива от загубени дела, довели до забрана за трансфери на нови футболисти (загубени в период, в който г-н Антон Зингаревич няма юридически нищо общо с ПФК Ботев АД), считаме за редно да осветлим и няколко допълнителни „подробности“.



Важно е да се знае, че при оттеглянето си от клуба г-н Антон Зингаревич остави на новия собственик всички бъдещи приходи от трансфери, направени от предишното ръководство, както и запазените активи под формата на играчи.



Тази тема, касаеща приходите, реализирани или в процес на реализиране за периода от 28.06.2025 г. до настоящата дата, за разлика от многократно експлоатираната тема за „големите разходи и подводните камъни“, остана встрани от вниманието на обществеността.



От напускането на г-н Антон Зингаревич до този момент ПФК Ботев АД е трябвало да получи и реализира частично близо 2,5 милиона евро приходи, включващи следните плащания:



За трансфера на Точукво Ннади от Зулте Варегем в Олимпик Марсилия – над 1 000 000 евро комисионна, 150 000-170 000 евро компенсация за обучение и приблизително 60 000 евро солидарни плащания;



За всеки 20 изиграни срещи от Джеймс Ето'о с екипа на ПФК ЦСКА – 100 000 евро. Съответно 100 000 евро през есента на 2025 година и 100 000 евро през пролетта на 2026 година. До момента футболистът е изиграл 52 мача с екипа на ПФК ЦСКА; Също така – при бъдещ трансфер на Джеймс Ето'о, ПФК Ботев АД ще получи 20% от трансферната сума. Бонуси за клуба са предвидени и при спечелване на трофеи от футболиста с екипа на ПФК ЦСКА – по 50 000 евро; При участие в предварителните кръгове на европейските клубни турнири, ПФК Ботев АД ще получи допълнително още 50 000 евро;



Ейбрахам Оджо – по времето на управлението на г-н Антон Зингаревич за въпросният футболист неколкократно са постъпвали оферти за над 800 000 евро, което ни кара да считаме, че същият е бил продаден за сума, близка до споменатата, но едва ли по-малка от 500 000 евро;



Ханс Кристиан Бернат – като пореден транш от продажбата на футболиста в Карлсруе, ПФК Ботев АД трябва да получи през юни месец на 2026 година 142 000 евро. Също така – при изиграване на 25 мача за немския отбор (до момента изиграните срещи са 23), ПФК Ботев АД ще получи допълнителна сума от 21 000 евро.



Антон Николов – продаден за 100 000 евро на португалския Порто;



Антоан Бароан – от продажбата на футболиста от швейцарския Винтертур на австрийския Рапид Виена, ПФК Ботев АД получава комисионна от 25 000 евро.



Джонатан Окоронкво — при продажбата на футболиста от руския Краснодар на турския Сивасспор, ПФК Ботев АД получава 25% от трансфера или 50 000 евро.



В допълнение към гореизброеното е важно да се знае, че по време на управлението на г-н Антон Зингаревич няколко от възпитаниците на детско-юношеската школа на ПФК Ботев АД се присъединиха към водещи европейски клубове с трансферни споразумения. Сред тях бяха талантливите Димитър Папазов, преминал в италианския Болоня, както и младият вратар Стефан Смъркалев, преминал в германския Вердер Бремен.



Грубата сметка показва, че приходите от „некомпетентното“ бивше управление на клуба, генерирани след неговото напускане, както и тези, които тепърва ще постъпят в касата на ПФК Ботев АД, възлизат на приблизително 2.5 милиона евро или 5 милиона лева. Неслучайно споменаваме и сумата в лева, за да може всички заинтересовани да си припомнят и да направят паралел с тиражираните „огромни дългове“ и „подводни камъни“, оставени от г-н Антон Зингаревич на настоящата управа на клуба.



Отделно от това е нужно да припомним, че предишният собственик на ПФК Ботев АД инвестира лични средства в размер на над 1.5 милиона евро или 3 милиона лева в инфраструктурата на стадион „Христо Ботев“, като тези средства не са били разходвани като част от договорните отношения между строителя на спортното съоръжение и неговия принципал в лицето на Община Пловдив.



Така общата сума на оставените активи от г-н Антон Зингаревич към настоящите ръководители на ПФК Ботев АД е в размер на приблизително 8 милиона лева.



За никого не е тайна, че г-н Антон Зингаревич беше принуден да напусне ПФК Ботев АД против волята си. Не е тайна и под чие давление стана това, но въпреки всичко, дори след неговото оттегляне и благодарение на професионалната работа, свършена от неговия екип, ПФК Ботев АД продължава да генерира немалко средства и към днешна дата.



Целта на всичко гореизложено е футболната общественост в град Пловдив да добие пълна яснота за реалната финансова картина след оттеглянето на г-н Антон Зингаревич, като се надяваме това веднъж завинаги да сложи край на инсинуациите и откровените неистини, изричани по адрес на неговото управление”