  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Херо: Днес бяхме тотално надиграни, няма да изглеждаме така срещу Лудогорец

  • 15 фев 2026 | 19:22
  • 909
  • 1

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров говори след загубата на своя тим от Левски. “Канарчетата” бяха надиграни и отстъпиха с 0:3 като гости.

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"
“Спечели Левски заслужено. Надигра ни. Нямаше и помен от нашите игри. Тогава контролирахме топката, създадохме положения, докато днес бяхме надиграни. Не искам да се оправдавам, че са изморени, че сме почивали 1 ден по-малко. Затова направих промени, но явно това ни е нивото. Ако искаме да се сравняваме с Левски, с Лудогорец, трябва да вдигнем нивото.

Търсих по-свежи хора. Тошко е на 33 години, игра няколко мача подред, трябваше да му дам почивка. Дадоха възможност на други хора да се докажат, които искат да играят. В днешния мач не успях да го видя това. Разочароване съм като цяло.

Знам какви са проблемите ни, знам че е тежък период. Трябва да излезем от тази дупка. Защо да не излезем от дупката именно срещу Лудогорец. Няма да изглеждаме по този начин”, заяви Херо.

