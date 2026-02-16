Популярни
  Sportal.bg
  БГ Футбол
  Бербатов се поти здраво, докато Левски мачка Ботев (Пд)

  • 16 фев 2026 | 14:21
  • 415
  • 0
Бившата звезда на Манчестър Юнайтед и Тотнъм Димитър Бербатов публикува любопитен клуб в социалната мрежа. Рекордьорът по голове за България показа как рита мини футболна топка, обикаляйки боксова круша, изпотен и с шорти на "шпорите" от Лондон. Легендарният нападател кръсти заниманието си "футбег" и призна, че продължава да поддържа спортна форма.

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"
Бербатов добави вдъхновяващо към по-младите: "Ако аз мога да го направя на 45, ти можеш". Интересно е, че бившият национал рита топката и се блъска в крушата, докато край него работи телевизор, на който върви мачът Левски - Ботев (Пловдив), в който "сините" смазаха "канарчетата".

